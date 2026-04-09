De opkomst van Luke Littler in Brighton voor de Premier League Darts werd met heel veel boegeroep ontvangen door de dartsfans aldaar. De tweevoudig wereldkampioen kreeg er flink van langs op het podium en de negentienjarige Engelsman was er zichtbaar door ontdaan.

Bij de allereerste woorden van de mastercaller die Littler moest aankondigen, vloog het publiek in Brighton op. Zij waren duidelijk niet vergeten wat er vorige week in de Premier League Darts gebeurde. Hij maakte openlijk ruzie met de Nederlander Gian van Veen, nadat die vol onbegrip reageerde op provocerende gebaren van Littler richting de fans in Manchester. De dartswereld koos massaal de kant van Van Veen en dat was in Brighton te merken.

Littler ontdaan

Littler probeerde het gejoel in eerste instantie nog te negeren en zelfs te beantwoorden met wat provocerende gebaren. Zo hield hij zijn hand voor zijn oren alsof hij de fans niet hoorde en trok hij zijn schouders vol desinteresse op. Toch was hij er zienderogen van ontdaan, want toen de wedstrijd tegen Stephen Bunting begon gooide hij dramatisch slecht. Elke pijl die niet in een triple belandde, werd met gejuich ontvangen door de fans.

Quite a hostile atmosphere for Luke Littler in Brighton, as he takes on Stephen Bunting.

There were plenty of boos for the teenager before the game and they have continued during it, with his misses being loudly cheered :grimacing: #premierleaguedarts pic.twitter.com/s1m0OI2TKh — Sam Morton (@s_morton27) April 9, 2026

Slechtste gemiddelde ooit

Vervolgens miste Littler ook nog dubbels onder druk en dat was koren op de molen van de joelende fans, die er alleen maar meer schik in kregen om Littler op de kast te krijgen. The Nuke zakte met zijn gemiddelde tot onder de 75 en ging zelfs van materiaal wisselen om te proberen iets te veranderen. Het lukte allemaal niet, want de Engelsman kwam nauwelijks aan bod en zat constant rond de 80 gemiddeld.

Jarige Stephen Bunting

De jarige Bunting deelde cadeautjes uit en hield Littler nog in leven, want hij had met 4-0 of zelfs meer voor kunnen staan. Toch kreeg 'de sjaak' nog wat legs op het bord. Hij liet zijn hoofd hangen en hoopte dat de avond zo snel mogelijk voorbij was. Dat duurde toch nog even voor Littler, want Bunting maakte het maar niet af. Met 6-4 werd het nog geflatteerd, maar Littler kwam met 83.94 wel tot zijn slechtste gemiddelde ooit op een groot PDC-toernooi. Het was ook zijn slechtste Premier League-wedstrijd ooit.

Nu naar Rotterdam...

Littler verdween zonder punten en met de staart tussen de benen van het podium. Voor hem wordt het volgende week een zo mogelijk nog grotere opgave, want dan moet hij in Rotterdam gooien. Het Nederlandse publiek zal ongetwijfeld ook niet vergeten zijn hoe hij Van Veen behandelde.