Michael van Gerwen had 11.500 euro in handen, maar vergat zijn vuisten stevig om het geld te laten grijpen. De topdarter had Jonny Clayton in de finale van de tiende speelavond van de Premier League Darts op z'n knieën, maar miste liefst vier matchpijlen om de eindzege te pakken. Daardoor loopt hij een geldbonus én de volle mep aan punten mis.

Van Gerwen speelde verre van goed in Brighton, maar kende toch een uitstekende avond. Hij moest zelf winnen van landgenoot Gian van Veen in de kwartfinales om de achtervolgers op zijn felbegeerde vierde plek op de stand achter zich te houden. Dat lukte in een rare wedstrijd en meteen wist de nummer vier van de wereld dat de weg naar een finale open lag.

Verrassingen

Nummer laatst Josh Rock verraste Gerwyn Price in zijn kwartfinale en Jonny Clayton gooide nummer twee van de wereld Luke Humphries al meteen uit de avond. De grootste verrassing kwam echter van Stephen Bunting. De nummer voorlaatst klopte een geagiteerde Luke Littler en zorgde ervoor dat twee van de overgebleven darters ónder Van Gerwen stonden bij het ingaan van de halve finales.

Hard werken voor Van Gerwen

Van Gerwen moest in de halve finale afrekenen met Bunting en was weer niet goed. Net als tegen Van Veen was het hard werken tegen de Engelsman. Het werd 5-5 en dus moest er een beslissende leg aan te pas komen om de tegenstander van Clayton in de finale aan te wijzen. Het werd uiteindelijk wel Van Gerwen, maar goed en comfortabel was het dus allemaal niet.

Geldbonus en vijf punten

Van Gerwen had zijn beste spel bewaard voor de finale en liep in no-time uit naar een 5-2 voorsprong tegen Clayton, die niet thuisgaf. Echter vergat hij de buit te verzilveren en liet hij de Welshman terug in de wedstrijd. Het werd 5-4 en weer kreeg MVG twee matchdarts om de finale te winnen en 11.500 euro geldbonus en de volle vijf punten te pakken in Brighton. Hij lachte als een boer met kiespijn toen Clayton op 5-5 een gebbetje maakte met de Nederlander. Hij voelde de bui al hangen en werd er in de beslissende leg opgelegd: 5-6.

Zodoende schrijft Van Gerwen 'maar' drie punten bij in zijn totaal, maar zag hij zijn concurrenten ook vroegtijdig sneuvelen. Al met al een mooie opsteker, met volgende week Rotterdam Ahoy op het programma.