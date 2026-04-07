De Premier League Darts leverde donderdag een waanzinnige speelavond op in Manchester. Na afloop werd er niet lang nagepraat over het resultaat, maar vooral over de explosieve clash tussen Gian van Veen en Luke Littler. De twee botsten op het podium, waarna de Engelsman op sociale media nog zijn gram haalde. Vincent van der Voort smulde er van: "Ik denk dat de PDC er hartstikke blij mee is."

Terug naar afgelopen donderdag. Van Veen en Littler stonden 5-5, waardoor er een beslissende elfde leg kwam. Daarin misten beide heren over en weer matchdarts. Toen Van Veen dat deed, draaide hij zich uit frustratie om. Daar zag hij tot zijn eigen verbazing dat Littler het publiek opzweepte. Over en weer werden er wat gebaartjes gemaakt, waarna Van Veen de partij uiteindelijk won.

"Littler - Van Veen, daar heb jij van genoten", grinnikt presentator Damian Vlottes in de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Dat heeft wel wat toch? Uiteindelijk draait zo’n avond om de winnaar, maar dat was nu niet hè", reageert Van der Voort. "Gerwyn Price gooit echt geweldig heel die avond, daar is niet meer over gesproken."

Van Veen en Littler voer voor discussie

De Britse en Nederlandse pers en sociale media stonden helemaal vol met de ruzie, zag Van der Voort. "Sport is niet alleen maar winnen. Het is ook strijd. Er moet wat gebeuren op zo’n avond. Ik denk dat de PDC hier hartstikke blij mee was", vertelt de oud-prof.

Van der Voort verwacht dat rechtenhouder Sky Sports en de PDC voorlopig zullen uitpakken met het beruchte incident. "Je moet hopen dat ze deze week nog niet tegen elkaar spelen, maar volgende week in Ahoy wel. Dat zou mooi zijn", vindt Van der Voort.

Ahoy

"Dan gaat Littler het zwaar krijgen", verwacht Vlottes. Ahoy zal dan ongetwijfeld zorgen voor een vijandige sfeer. "Dan ga ik gewoon meefluiten", haakt Van der Voort lachend in. "En ik sta dicht bij het podium hè." Hij vertelt het allemaal met een knipoog. "Ik ga niet oproepen om te fluiten, want ik vind dat zelf ook bloedirritant", aldus Van der Voort.

Van der Voort ziet liever dat de Nederlandse fans massaal achter Van Veen gaan staan. "Misschien helpt het als je heel erg juicht voor de een en doodstil bent bij de ander", denkt hij hardop.

'Kinderachtige' Luke Littler

"Wat Littler fout doet, is door er heel agressief op te reageren. Daardoor maakt hij het nog groter", stelt Van der Voort. "Gian heeft gewoon de pech dat hij het ziet. Daarna wordt het helemaal opgeblazen. Als Littler achter de schermen had gezegd 'was niet zo handig', dan was er niks aan de hand", denkt de oud-darter.

Littler strooide extra zout in de wonde door via sociale media nog meer dingen te delen. "Kinderachtig", noemt Vlottes het. "Maar het is ook nog een kind", weerlegt Van der Voort die kritiek enigszins. Het duo vindt het goed om te zien dat Van Veen niet zomaar over zich heen liet lopen. "Dit is binnen mum van tijd weer opgelost", verwacht Van der Voort. "Zand er over, klaar. Je zit toch niet in een of andere praatgroep. Het bloedt wel dood, het gebeurt zo vaak", weet hij als geen ander.

Volgens Van der Voort is het ook goed om te zien dat het af en toe botst op het podium. "Je moet hopen dat er wat meer strijd is en verbaal tegen elkaar opgaat. Daar draait sport uiteindelijk om. Je wil rivaliteit zien."

