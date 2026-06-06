Michael van Gerwen is tevreden dat hij zijn eerste ronde op de Nordic Darts Masters gewonnen heeft. De topdarter was met zijn spel niet altijd tevreden. Van Gerwen hintte na afloop ook op een mogelijke materiaalwissel.

Na een vakantie en een korte pauze van het darten keerde Van Gerwen vrijdagavond terug op de Nordic Darts Masters. De drievoudig wereldkampioen speelde in ronde één tegen Oskar Lukasiak en de Zweed werd met 6-2 aan de zegekar gebonden. Van Gerwen is content met de overwinning, maar het spel liet soms wat te wensen over. Vooral aan het begin, zo bevestigt de darter zelf ook. Van Gerwen vertelde op de persconferentie na de wedstrijd dat hij 'onnodig in lastige situaties kwam', omdat zijn tweede en derde pijl vaak minder waren.

Geheimzinnige reactie

Op het perspraatje kreeg Van Gerwen ook een vraag over eventuele aanpassingen. De darter nam een periode rust en heeft in die tijd iets gevonden wat hij in zijn spel wil aanpassen of al heeft aangepast. Wat dit is, wil Van Gerwen echter niet zeggen. "Ik ga niet vertellen waar ik mee bezig ben. Anders weet straks iedereen het", bleef de Brabander mysterieus. Online wordt gesproken over een mogelijke materiaalwissel in de pijlen van Van Gerwen.

De afgelopen tijd werd er ook gesuggereerd dat er sprake was van een vormdip bij Van Gerwen. Met die geruchten rekent de Nederlander echter resoluut af. Volgens Van Gerwen proberen 'mensen soms overal een verhaal van te maken'. Mighty Mike liet direct zien dat het zelfvertrouwen er nog altijd is. "Iedereen kon toch zien dat ik deze wedstrijd op elke dag van de week zou winnen?"

WK voetbal

Natuurlijk werd Van Gerwen ook gevraagd naar de kansen van Oranje op het WK. Het is algemeen bekend dat de darter groot voetbalfan is, specifiek van PSV. Over het aankomende WK is Van Gerwen echter niet heel optimistisch. "We behoren niet tot de vijf favorieten, laten we het zo zeggen. Nederland heeft een goede defensie, maar daar win je niet mee. Je moet ook doelpunten maken en daar ontbreekt het nog wel eens aan", analyseert Van Gerwen.

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