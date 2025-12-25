Michael van Gerwen neemt het in de derde ronde van het WK darts op tegen een debutant: Arno Merk. De Duitse darter heeft een bijzonder verhaal, aangezien hij vijf jaar niet tot nauwelijks heeft gegooid.

Merk werd in 2010 Duits kampioen en plaatste zich in 2011 verrassend voor het BDO WK. Maar tot een doorbraak kwam het - in die periode - niet. In 2017 besloot de Duitser om meerdere redenen te stoppen met darts, zoals zijn werk. Maar ook online haatreacties zorgden ervoor dat Merk zijn pijlen steeds minder vaak oppakte.

Verder heeft hij een tijdlang in Italië gewoond, waar darts geen grote sport is. Soms gooide hij in die periode maar één keer per maand. Bij elkaar opgeteld gooide Merk vijf jaar lang niet tot nauwelijks.

Grote namen verslagen op WK darts

Merk keerde in 2023 weer terug op serieuzer niveau en deed mee aan de PDC Europe Super League. Dit jaar won hij het toernooi zelfs, wat hem een plek op het WK opleverde. Daar schakelde de 33-jarige Duitser (nog zonder officiële bijnaam) twee voormalige toppers uit. Kim Huybrechts (3-1) en Peter Wright (3-0) werden met speels gemak aan de kant gezet.

Nu wacht dus het onderonsje met Van Gerwen, op zondag 28 december. Voor Merk is dat opnieuw een wedstrijd van wereldformaat: waar Wright een tweevoudig wereldkampioen is, treft hij met Mighty Mike zelfs een drievoudig WK-winnaar.

Bijzondere manier van trainen

Overigens heeft Merk een bijzondere manier van trainen. Dat doet hij namelijk regelmatig live op streamingsdienst Twitch, waar hij dan ondertussen vragen van kijkers beantwoordt. Dat helpt hem enorm, zegt hij tegen Dartsnieuws.com: "Je krijgt afleiding door de chat, vragen van mensen, je legt dingen uit… Je traint daardoor eigenlijk twee dingen tegelijk: je spel én je mentale focus. Vroeger had ik deze partij (tegen Huybrechts, red.) nooit gewonnen. Geen kans. Maar nu ben ik mentaal zoveel sterker."

