Het WK darts is aanbeland bij de vierde ronde en deze dinsdagavond staat er een Hollandse avond op het programma. De overgebleven landgenoten Gian van Veen, Michael van Gerwen en Kevin Doets komen allemaal in actie! Zo kijk je live naar de volledige avondsessie.

Wie de wedstrijden live wil volgen, heeft vanaf deze fase van het WK een abonnement nodig bij Viaplay. De streamingdienst bezit de exclusieve uitzendrechten van het WK darts en zendt alle partijen vanuit het Alexandra Palace live uit. De eerste wedstrijd van de avondsessie begint om 20.10 uur, met vooraf uitgebreide aandacht voor de sfeer in de zaal en een vooruitblik op de partijen die op het programma staan.

Drie Nederlanders nog op WK

De meeste ogen vanavond gericht zijn op Van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen treft in de vierde ronde Gary Anderson, met wie hij al veel memorabele duels uitvocht in hun jarenlange carrière. Eerder op de avond is het echter al de beurt aan een andere landgenoot.

Gian van Veen gooit een sterk toernooi en mag zich ten koste van Charlie Manby zien te plaatsen voor de kwartfinales. De Brit versloeg Ricky Evans in de derde ronde na een merkwaardig duel, waarin Evans nogal lollig deed toen hij leek te gaan verliezen. Van Veen is een van de favorieten voor de eindzege, maar moet beducht zijn voor Manby.

Nieuwe stunt van Kevin Doets?

De avond wordt afgesloten met een kraker. Kevin Doets stuntte in de derde ronde door Nathan Aspinall te kloppen in een memorabele klassieker. De Nederlander won met 4-3 en treft nu een van de beste darters ter wereld: Luke Humphries, de wereldkampioen van 2024.

De resterende duels in de vierde rondes zijn de laatste partijen van dit kalenderjaar. Het toernooi gaat op nieuwjaarsdag verder met de kwartfinales. Op 2 januari vinden de halve finales plaats en een dag later is het tijd voor de grote finale. Luke Littler won vorig jaar van Michael van Gerwen in de eindstrijd.

De presentatie van het WK darts is in handen van vaste gezichten als Koert Westerman, Bart Nolles en Koen Weijland. Zij worden bijgestaan door een wisselende groep analisten, onder wie Vincent van der Voort, Co Stompé, Martijn Kleermaker, Jerry Hendriks en Ron Meulenkamp. Wie ook de uitgebreide analyses tussen de wedstrijden door wil volgen, heeft het uitgebreidere abonnement van Viaplay nodig; bij het basispakket worden deze momenten afgewisseld met reclameblokken.

Programma middagsessie

13:40 uur: Luke Woodhouse - Krzysztof Ratajski

14:55 uur: Johnny Clayton - Andreas Harryson

16:10 uur: Justin Hood - Josh Rock

Programma avondsessie

20:10 uur: Charlie Manby - Gian van Veen

21:25 uur: Michael van Gerwen - Gary Anderson

22:40 uur: Luke Humphries - Kevin Doets

