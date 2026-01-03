Gian van Veen kan met opgeheven hoofd én een flink gespekte bankrekening naar huis na het WK darts. In de finale was hij kansloos tegen een ontketende Luke Littler en moest hij het doen met de troostprijs. Die is echter enorm, ook voor 'verliezer' Van Veen. Check hier alles over het prijzengeld op het WK darts.

Gian van Veen was al zeker van liefst 200.000 pond toen hij de halve finale tegen Gary Anderson haalde, maar verdubbelde dat bedrag na een ongelofelijke wedstrijd. Hij rekende af met zijn jeugdidool én de onsportieve fans die hem uitfloten. Het halen (en verliezen) van de finale levert hem liefst 400.000 pond op. Dat is omgerekend 450.000 euro. Maar liever had hij de wereldtitel en de hoofdprijs gepakt. De wereldkampioen zou zich namelijk de rijkste ooit mogen noemen. Tot nu toe keerde de PDC niet zoveel prijzengeld uit als nu aan Littler.

Recordbedrag voor Littler

Littler en Van Veen streden in de finale om het magische recordbedrag van 1 miljoen pond. Nog nooit verdiende een wereldkampioen zó veel geld. Voor Van Veen was het zijn eerste finale en leerde hij meteen de harde wetten van de sport kennen. Littler ging 'back-to-back' en kroonde zich tot rijkste wereldkampioen ooit. Verliezend finalist Van Veen hoeft niet al te lang te treuren, want hij gaat met liefst 400.000 pond naar huis. Dat is bijna net zoveel als dat Littler vorig jaar met zijn eerste titel verdiende.

Prijzengeld andere Nederlanders

Raymond van Barneveld, Richard Veenstra, Chris Landman, Jamai van den Herik, Noa-Lynn van Leuven en Jurjen van der Velde vielen allemaal in de eerste ronde van het WK al uit. Daarmee was 'Team Nederland' al direct veertig procent van alle afgevaardigden kwijt. Vooral de uitschakeling van Van Barneveld zorgde voor teleurstelling: het was het tweede jaar op rij dat Barney er in de eerste ronde uitvloog.

Deze zes darters hoefden niet al te teleurgesteld te zijn, want voor alle deelnemers was er een startbedrag: 15.000 pond, omgerekend zo'n 17.000 euro. Zij gingen dus niet helemaal met lege handen naar huis.

Grote namen uitgeschakeld in ronde 2

In ronde twee sneuvelden er nog drie Nederlanders: Dirk van Duijvenbode, Wessel Nijman en Danny Noppert. Drie darters waarvan werd gedacht dat zij het ver konden schoppen op het WK darts. Vooral Noppert had pech: The Freeze speelde een uitstekende wedstrijd tegen debutant Justin Hood, maar verloor in de beslissende set na een sudden death leg. Het bedrag voor de darters die in de tweede ronde het podium moesten verlaten, was alweer 10.000 pond hoger. 25.000 pond, dus. Omgerekend zo'n 28.000 euro.

Stunters met opgeheven hoofd huiswaarts

Na Kerstmis keerden drie landgenoten kortstondig terug: Wesley Plaisier, Niels Zonneveld en Jermaine Wattimena. Zij vlogen er vervolgens na de feestdagen in thrillers uit. Zij gaan met 35.000 pond (zo'n 39.000 euro) naar huis.

Vanaf de vierde ronde sprong het bedrag met grotere stappen omhoog. Doets en Van Gerwen waren bijvoorbeeld al verzekerd van 60.000 pond op de laatste dartsdag van 2025. Michael van Gerwen werd in de vierde ronde echter door oud-kampioen Gary Anderson uit het WK gegooid. Mighty Mike neemt 60.000 pond (68.000 euro) mee uit Londen. En dat geldt ook voor Kevin Doets na zijn nederlaag tegen oud-kampioen Luke Humphries.

Prijzengeld WK darts

Winnaar: 1 miljoen pond (1,13 miljoen euro)

Verliezend finalist: 400.000 pond (450.000 euro)

Halvefinalisten: 200.000 pond (227.000 euro)

Kwartfinalisten: 100.000 pond (113.000 euro)

Vierde ronde: 60.000 pond (68.000 euro)

Derde ronde: 35.000 pond (39.000 euro)

Tweede ronde: 25.000 pond (28.000 euro)

Eerste ronde: 15.000 pond (17.000 euro)

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.