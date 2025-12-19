Michael van Gerwen ziet de nummertjes op zijn bankrekening oplopen. De Nederlandse darter bereikte met mazzel de tweede ronde van het WK darts, waardoor hij flink omhoog schiet qua prijzengeld. Lees hieronder waarop de teller staat voor Van Gerwen.

Van Gerwen won voor het vijftiende jaar op rij in de eerste ronde, maar het scheelde niet veel. Tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami kostte het veel moeite voor Mighty Mike. Uiteindelijk wist hij met 3-1 in sets te winnen. Dat terwijl Tatsunami kansen liet liggen om op een 2-0 voorsprong te komen. Ook vergat de Japanner meermaals om er 2-2 van te maken.

Dus blijft het voor Tatsunami bij de beloning voor zijn deelname. De 52-jarige Japanner vliegt met 15.000 pond huiswaarts. Omgerekend komt dat neer op zo'n 17.100 euro.

Prijzengeld Michael van Gerwen

Van Gerwen is inmiddels verzekerd van 25.000 pond (omgerekend zo'n 28.500 euro). Een peulenschilletje vergeleken met wat hij in zijn carrière al bij elkaar heeft gegooid. Voorlopig staat de teller op meer dan 12,5 miljoen euro. Het prijzengeld levert in de eerste ronden nog niet heel veel op voor de gevestigde namen. Vanaf de kwartfinale (100.000 pond) wordt het pas interessant. De winnaar krijgt één miljoen pond, de verliezend finalist 400.000.

In de tweede ronde treft Van Gerwen de Ier William O'Connor of Krzysztof Kciuk uit Polen. Een plek bij de laatste 32 levert 35.000 pond op.

Van Gerwen onder druk

Van Gerwen heeft heel wat prijzengeld te verdienen. De ranking van de PDC gaat over twee jaar. Tijdens het WK van 2024 haalde Mighty Mike de eindstrijd, waarmee hij 200.000 pond verdiende. Dat raakte hij voorafgaand aan dit toernooi weer kwijt.

