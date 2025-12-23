Michael van Gerwen heeft zich overtuigend geplaatst voor de derde ronde van het WK darts. De Nederlander maakte al snel het verschil tegen zijn hoofdschuddende en ogenwrijvende tegenstander William O'Connor en hoefde zich nauwelijks in te spannen. Na Kerstmis keert de drievoudig wereldkampioen terug in Alexandra Palace voor een wedstrijd tegen de Duitser Arno Merk.

Van Gerwen moest duidelijk even wakker worden, maar kreeg hulp van zijn tegenstander. O'Connor kwam op 2-0 voor in de eerste set, maar toen kwam de Nederlander er overheen. De Ier kreeg na de snelle voorsprong nog maar één pijl op een set en verloor 'm zelfs hoofdschuddend aan Van Gerwen. Die herstelde zich goed en kwam, in tegenstelling tot in de eerste ronde tegen Mitsuhiko Tatsunami, meteen op voorsprong in sets.

'Onderschatte speler'

Vooraf had de Nederlander O'Connor bestempeld als één van de meest onderschatte spelers van allemaal. De nummer drie van de wereld was daarom een stuk scherper dan tegen de Japanner en maakte snel korte metten met de Ier. Die was tegen de Pool Krzysztof Kciuk nog de speler met het hoogste gemiddelde van de hele eerste ronde. Dat niveau hield hij redelijk vol in de eerste set, maar was Van Gerwen een stuk beter.

Tegenstander heeft last van z'n oog

In de tweede set maakte MVG definitief het verschil. Terwijl O'Connor last had van zijn linkeroog, gooide de Nederlander goed door en pakte hij de set met 3-0. Hij liet zijn tegenstander kansloos en hoefde na de pauze alleen nog maar het klusje te klaren. De Ier kwam wat frisser uit de laatste pauze, hield zijn eigen set (2-1), maar daarna was het weer aan de Nederlander. Hij trok de eenvoudige partij met 3-1 in sets over de streep, met een gemiddelde van ruim 100.

VAN GERWEN IS MOTORING!



Michael van Gerwen is playing some vintage darts, taking out an 11-darter to win his SIXTH leg on the spin and second set!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/yjJpVtNIGt — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2025

Volgende tegenstander: Arno Merk

In de derde ronde treft Van Gerwen Arno Merk. De Duitser, die via de Super League in eigen land in Ally Pally belandde, is een gevaarlijke klant. Hij gooide al twee wedstrijden een goed niveau en was verantwoordelijk voor de uitschakeling van zowel Kim Huybrechts als Peter Wright.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.