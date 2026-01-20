Michael van Gerwen heeft op merkwaardige wijze de halve finales van de Saudi Arabia Darts Masters bereikt. De Nederlandse topdarter speelde in de kwartfinale tegen Stephen Bunting en beide spelers leken haast allergisch te zijn voor het houden van hun eigen leg.

Van Gerwen en Bunting kwamen elkaar afgelopen weekend ook al tegen in de kwartfinales in Bahrein en toen won de Nederlander. Van Gerwen pakte uiteindelijk ook de titel en is daardoor nog altijd ongeslagen in 2026. Die reeks zette hij tegen Bunting voort, maar over de manier waarop zal hij niet tevreden zijn.

Merkwaardige partij

Zowel Van Gerwen als Bunting speelde namelijk ver onder hun kunnen. Waar het normaal gesproken een voordeel is om een leg te beginnen, was daar deze keer geen sprake van. In de eerste negen legs van de partij vielen er namelijk negen breaks. Met name Van Gerwen miste flink wat dubbels om zijn eigen legs te houden. Bij een 4-3 voorsprong maakte hij het helemaal bont door liefst elf pijlen op de dubbel te missen.

Bunting profiteerde in die leg van de missers van Van Gerwen, maar werd direct daarna weer gebroken. De Nederlander hoefde daarna enkel zijn eigen leg te houden en dat lukte zowaar met een 127-finish op de bullseye. Van Gerwen kwam niet verder dan een gemiddelde van 87, maar Bunting deed het met 81 nog minder.

Gian van Veen tegen Luke Littler

Van Gerwen speelt in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Nathan Aspinall en Man Lok Leung, die maandag won van Danny Noppert. Gian van Veen zit ook nog in het toernooi. Hij speelt in de kwartfinale tegen Luke Littler en dat is een herhaling van de WK-finale. De kwartfinales, halve finales en finale worden allemaal op dinsdagavond afgewerkt.