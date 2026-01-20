Michael van Gerwen is in 2026 al een titel rijker. Dat terwijl het vorige jaar bijna alleen maar dieptepunten kende, zeker op privégebied. Het zorgde ervoor dat Vincent van der Voort zich afvroeg of de topdarter het allemaal nog wel op kon brengen. Inmiddels heeft Van Gerwen aan de hand van een confronterend gesprek de weg omhoog weer ingezet.

Van Gerwen won de Bahrain Darts Masters. In de finale rekende hij af met landgenoot Gian van Veen. Een goede prestatie, zo vertelt ex-prof Van der Voort in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Gian speelt daar ook echt om te winnen, omdat hij voor het eerst aan de World Series meedoet – buiten Nederland. En Van Gerwen heeft dit jaar wat te bewijzen, dus die is echt bezig met de opbouw om in topvorm te komen", schetst hij. "Zij waren daar wel allebei om te presteren."

Van der Voort ziet wel dat Van Gerwen er nog niet is. "Maar dit is een mooie opsteker naar het nieuwe seizoen toe, dat hij meteen zo’n toernooi wint. Er is nog wel werk te verrichten, maar de eerste stap is gezet", vindt hij.

Confronterend gesprek

De eindzege komt na een confronterend gesprek tussen Van Gerwen en Van der Voort. Laatstgenoemde opperde na het desastreus verlopen WK (MvG verloor in de vierde ronde van Gary Anderson) dat er iets aan de mindset moest veranderen. Tijdens het praatje drukte Van der Voort zijn goede vriend met de neus op de feiten. "Ik heb heel duidelijk aangegeven wat ik vind dat allemaal misgaat. Ik heb gewoon gezegd: 'Ik maak me zorgen om je, om wat je de afgelopen jaren gedaan hebt.'"

Ook vertelde Van der Voort dat hij denkt dat het misgaat als Van Gerwen zo verder bleef klooien. "Gelukkig was hij zelf ook zo ver. Hij zei: 'Ik weet dat je toen ook wel een punt had, alleen ik was er niet aan toe.'" Van Gerwen kreeg in 2025 te maken met privéproblemen, waaronder de breuk met zijn ex-vrouw Daphne Govers en de ziekte van zijn vader.

Volgens Van der Voort gebruikte Van Gerwen de bewogen periode om van alles en nog wat te doen, behalve zich écht te focussen op zijn spel. "Zijn prioriteiten lagen duidelijk elders", haakt presentator Damian Vlottes in, doelend op de vele feestjes die Van Gerwen afging. "Hij zei: 'Ik wist heus wel dat het niet goed ging, alleen ik kreeg het niet omgedraaid. Nu weet ik het wel'", onthult Van der Voort.

Van Gerwen en Van der Voort in harmonie

Inmiddels zitten Van Gerwen en Van der Voort weer op dezelfde lijn wat betreft de toekomst. "Alleen de laatste jaren is het gewoon misgegaan door zijn situatie thuis. Hij kreeg het gewoon niet voor elkaar en dan ga je je er ook tegen afzetten. Hij kon het gewoon niet opbrengen. Dat is ook niet gek, want hij stond twintig jaar aan de wereldtop. Ik hoop nu dat die ommekeer is gemaakt", erkent Van der Voort.

