Michael van Gerwen is na een geweldig begin van het jaar eindelijk tegen zijn eerste nederlaag van 2026 aangelopen. De Nederlandse topdarter won afgelopen weekend de titel in Bahrein en haalde ook in Saoedi-Arabië de finale, maar daarin bleek wereldkampioen Luke Littler met 8-5 te sterk.

Van Gerwen kende een matig WK door zijn nederlaag in de vierde ronde tegen Gary Anderson, maar in de eerste weken van het nieuwe jaar is hij lekker op dreef. De nummer 4 van de wereld liet zich in Bahrein al van zijn beste kant zien en was ook in Saoedi-Arabië lekker op dreef. Een tweede titel op rij zat er echter niet in.

Littler, die in Bahrein al in de kwartfinales sneuvelde, vloog in de finale tegen Van Gerwen uit de startblokken. Hij stond na vier legs op een gemiddelde van ronde de 125 punten per beurt en niemand zal er dus van opkijken dat het toen al 4-0 was. Littler viel daarna echter plotseling helemaal stil.

Van Gerwen kreeg zelfs vier pijlen om er 4-4 van te maken, maar hij miste die en Littler gooide vervolgens een hele smerige 115-finish. Vanaf dat moment stelde de Engelsman weer orde op zaken en bezorgde hij Van Gerwen na zeven zeges zijn eerste nederlaag van 2026.

Merkwaardig duel

Van Gerwen was de dag nog begonnen met een bizarre kwartfinale tegen Stephen Bunting. Waar het normaal gesproken een voordeel is om een leg te beginnen, was daar deze keer geen sprake van. In de eerste negen legs van de partij vielen er namelijk negen breaks. Met name Van Gerwen miste flink wat dubbels om zijn eigen legs te houden.

Bij een 4-3 voorsprong maakte hij het helemaal bont door liefst elf pijlen op de dubbel te missen. De drievoudig wereldkampioen brak bij 4-4 echter zelf zijn tegenstander weer en maakte het daarna af door via een 127-finish op de bullseye voor het eerst zijn eigen leg te winnen.

Waar de Nederlander in dat duel niet verder kwam dan een gemiddelde van 87 deed hij het even later in de halve finale een stuk beter. Desondanks kwam hij tegen Nathan Aspinall wel met 4-2 achter, maar de pauze hielp hem uit de brand. Van Gerwen won daarna vijf van de zes legs en plaatste zich voor zijn tweede World Series-finale op rij. Daarin was Littler dus te sterk.

Gian van Veen

Ook Gian van Veen kwam dinsdag in actie in Saoedi-Arabië en ook hij werd geklopt door Littler. Dat was een herhaling van de WK-finale. In Londen won de Engelsman toen met liefst 7-1 in sets, maar in Saoedi-Arabië leek Van Veen lange tijd op weg naar revanche. Hij won de eerste drie legs met geweldig spel, maar vanaf dat moment vond Littler een extra versnelling en gaf hij nog maar één leg weg. Danny Noppert werd maandag al in de eerste ronde uitgeschakeld.