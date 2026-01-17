Kort na de Bahrain Darts Masters staat er alweer een PDC-toernooi op de agenda. Op maandag 19 en dinsdag 20 januari staat de Saudi Darts Masters op het programma. Wereldkampioen Luke Littler heeft enorm veel zin om voor de vette bonus te gaan die in Saudi-Arabië wordt aangeboden.

De Bahrain Darts Masters vonden donderdag en vrijdag plaats in Sakhir. De finale draaide uit op een Nederlands feestje, waarbij Michael van Gerwen de meeste lol had. Hij pakte zijn eerste titel van 2026. Gian van Veen, bij de WK darts 2026 nog de verliezend finalist, greep voor de tweede maal in korte tijd naast de hoofdprijs.

Bizarre bonus

De Saudi Darts Masters wordt voor de eerste keer gehouden. Om de aandacht voor het evenement, onderdeel van de World Series, wat op te kloppen is er een bizarre bonus uitgevaardigd. Als een speler een negendarter gooit, dan krijgt die een bonus van ruim 85.000 euro.

En dat niet alleen. De speler die de negendarter gooit, krijgt daarna een unieke kans om het bedrag te verdubbelen. De PDC heeft de zogeheten Riyadh Season Bullseye geïntroduceerd. Na een negendarter krijgt de desbetreffende darter één kans om zijn pijl in de bull te gooien. Lukt dat, dan is de bonus dus gelijk een smakelijke 170.000 euro.

'Ik kijk er naar uit'

Dat ene pijltje in de bull (die normaal 50 punten waard is) krijgt daarmee een waarde van 85.000 euro. Littler haalde met zijn eindzege bij de WK darts 1 miljoen pond op, maar ook hij heeft wel oren naar de bonus.

"Ik zou het heerlijk vinden om de eerste te zijn die de bonus pakt", tekent The Sun op. "Natuurlijk hebben alle deelnemers er kans op. Maar ik zou het te gek vinden als ik het als eerste doe. Een pijl in de bull, dat is een fifty fifty shot. Als ik de kans krijg, dan ga ik er ook helemaal voor. Als ik mis, dan is het helaas zo. Ik kijk er wel naar uit."

Cristiano Ronaldo

Voetbalfan Littler (hij is supporter van Manchester United) hoopt dat Cristiano Ronaldo een bezoekje brengt aan het darstoernooi. De Portugese legende speelt in de Saudi Pro League, bij Al-Nassr.

Littler zegt: "Het zou groots zijn als Ronaldo komt. Hopelijk heeft hij het niet al te druk en kan hij tijd vrijmaken om naar ons te kijken. Het wordt erg interessant. De World Series geeft darters een kans om verschillende landen te bezoeken. Het zijn boeiende ervaringen."