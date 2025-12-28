Het WK darts gaat op de vijftiende dag verder met een aantal krakers van partijen in de derde ronde. In de middagsessie verschijnt één Nederlander aan de oche. Jermaine Wattimena gaat proberen om voor het eerst in zijn loopbaan de laatste zestien op het WK darts te halen.

Op de vijftiende dag van het WK darts verschijnen er in totaal drie Nederlanders aan de oche. Wattimena, Gian van Veen en Michael van Gerwen. Eerstgenoemde is de enige die in de middagsessie moet gooien en dat doet hij tegen tweevoudig WK-winnaar Gary Anderson. Voordat Wattimena aan de slag moet zijn er nog twee krakers in de middagsessie. Zo kan Martin Schindler zijn kans pakken en dichtbij de top 10 van de wereld komen en wordt de volgende tegenstander van Luke Littler bekend.

Martin Schindler - Ryan Searle

Als eerst mag Martin Schindler gaan proberen om de laatste zestien van het WK darts te halen. Hij speelt tegen Ryan Searle, de Brit die een goede indruk maakte in de eerste twee rondes. Hij verloor nog geen set en maakte ook indruk met het verhaal over zijn aandoening. Searle heeft een erfelijke oogziekte en vraagt met een plaatje op zijn shirt aandacht voor een donatie om de aandoening te kunnen genezen. Er werd massaal gedoneerd voor de actie, ook vanuit Nederland.

Schindler maakte met goede gemiddeldes en knappe finishes ook indruk in de eerste helft van het WK. Met winst op Searle zou hij in de buurt komen van de top 10 van de wereld en daarmee hoort zelfs een plek in de Premier League bij de mogelijkheden. Schindler lijkt ook de Duitser met de grootste kans om de volgende ronde te halen. De darter gaf al aan dat hij dit WK geen interviews geeft aan Duitse media, omdat de druk die er door de media op de spelers wordt gelegd te hoog is.

Damon Heta - Rob Cross

In de tweede partij nemen Damon Heta en Rob Cross het tegen elkaar op. Beide heren kennen geen ijzersterk jaar, maar kwamen wel goed door de eerste twee rondes heen. Vooral Luke Littler kijkt met bovengemiddelde interesse naar de partij tussen Heta en Cross. De winnaar van deze wedstrijd zal de volgende tegenstander worden van de titelverdediger op het WK.

Jermaine Wattimena - Gary Anderson

Wattimena sluit de middagsessie af met zijn wedstrijd tegen Anderson. De Nederlander speelde in ronde een en ronde twee spannende wedstrijden, waarin hij met 3-2 wist te winnen. Maar ook Anderson ontsnapte. Hij wist in ronde een maar nipt te winnen van Adam Hunt. In zijn tweede wedstrijd rekende de Schot af met Connor Scutt.

De wedstrijd tussen Wattimena en Anderson zal er in ieder geval een zijn waarbij het tempo hoog ligt. Beide spelers staan bekend als snelle gooiers. Als Wattimena wint, dan wacht mogelijk een Nederlands onderonsje bij de laatste zestien. De winnaar van Wattimena - Anderson neemt het op tegen de winnaar van de partij tussen Michael van Gerwen en Arno Merk.

