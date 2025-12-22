Ryan Searle heeft de Nederlandse dartfans duidelijk weten te raken met zijn interview voorafgaand aan zijn partij tegen Brendan Dolan op het WK darts. Hij vertelde over een zeldzame oogaandoening die hij heeft en dat zorgde voor zoveel sympathie dat er vanuit Nederland massaal geld werd gedoneerd. Dat zorgt voor emoties bij dartsverslaggever Arjan van der Giessen.

Searle, op dit moment de nummer negentien van de wereld, kampt al zijn hele leven met een oogaandoening 'autosomaal dominante opticus atrofie' die afgekort ADOA heet. Het is een ziekte waarbij je zicht steeds waziger wordt. De 37-jarige Searle kampt dus met deze aandoening, maar het nare is dat het erfelijk is. De kinderen van Heavy Metal hebben de aandoening daarom ook en de Brit wilde dit jaar iets doen om dit tegen te gaan. Daarom speelt hij met de Nederlandse organisatie Cure ADOA Foundation op zijn mouw.

In een interview met Viaplay voor zijn wedstrijd tegen Brendan Dolan (3-0 zege voor Searle), vertelde de Brit over zijn aandoening. Zo zei Searle dat hij nog maar net legaal mag rijden en dat de aandoening het darten voor hem veel lastiger maakt. Heavy Metal vroeg niet om een donatie, maar vertelde wel dat men dit kan doen via Adoa.eu/doneren. Dit interview emotioneerde de Nederlandse fans zo dat er massaal werd gedoneerd. Inmiddels is er al 4500 euro aan Nederlandse donaties binnen gekomen voor Searle en de stichting tegen ADOA.

Arjan van der Giessen

Viaplay-verslaggever Arjan van der Giessen, de man die het interview met Searle afnam, is dolgelukkig met de acties van de Nederlandse dartsfans. "Echt fantastisch nieuws. Ik moet mijn best doen om niet in huilen uit te barsten. Ik vind het fantastisch nieuws. Hij heeft problemen met een zenuwtekort in zijn ogen en dat zorgt voor slechtziendheid en zelfs blindheid."

Van der Giessen is zelfs zo onder de indruk dat hij aan het einde van zijn verhaal zijn tranen niet meer kan tegenhouden. "Het vervelende is, er is op dit moment nog niets aan te doen. Ik heb voor het WK een oogoperatie gehad en bij mij is er wel iets aan te doen. Er is veel geld nodig voor ADOA. Dat er nu al zo veel geld opgehaald is voor ADOA, dat vind ik echt heel mooi", vertelt The Feather zichtbaar geëmotioneerd.

Eerder dit WK kwam Van der Giessen ook al positief in het nieuws door zijn eigen voorkomen. De bekende dartsverslaggever raakte al 47 kilo kwijt door een maagverkleining. Van der Giessen is het hele WK aanwezig en dus zal hij Searle zaterdag weer spreken. De Brit neemt het dan op tegen de Duitser Martin Schindler in de derde ronde van het WK darts.

