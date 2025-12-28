Luke Littler zette zaterdagavond een van zijn betere prestaties op het podium van de Alexandra Palace neer. De Britse topdarter won met 4-0 en tikte een gemiddelde van 107 aan. Na afloop beoordeelde hij zijn opponent Mensur Suljovic en deelde hij een sneer uit aan zijn collega Stephen Bunting.

Littler won zijn eerste twee rondes van Darius Labanauskas en David Davies zonder ook maar één set te verliezen en ook Mensur Suljovic kreeg geen kans op een set tegen de titelverdediger. De Oostenrijker ging er met 4-0 af tegen de achttienjarige Brit, die met een gemiddelde van 107 indruk maakte en een van zijn beste wedstrijden op het WK-podium gooide. Littler kon achteraf dan ook niet anders dan tevreden zijn met zijn zege.

"107 gemiddeld, dan leg je wel de lat natuurlijk", zo vertelde Littler op de persconferentie na zijn dominante zege op Suljovic. Hij besefte ook dat je niet altijd zo'n gemiddelde kan gooien en dat darts soms ook een kwestie is van 'je werk doen'. Maar voor Littler geeft het in ieder geval vertrouwen richting de volgende ronde tegen Damon Heta of Rob Cross.

Mensur Suljovic

Suljovic won zijn tweede ronde van Joe Cullen en werd daarna direct een van de meest besproken spelers van het toernooi. De Oostenrijker gooide zo langzaam en vierde elke leg zo uitbundig, dat Cullen hem beschuldigde van 'valsspelen'. Tegen Littler gooide Suljovic een stuk sneller en daar was de jonge Brit erg blij mee. "Toen we in de oefenruimte waren, dacht ik al: ‘Blijf zo gooien Mensur’. Je verwacht het ergste, maar het viel alleszins mee. Ik probeerde mezelf ook aan te passen aan zijn tempo."

Ook had Littler het overdreven juichen gezien tegen Cullen. Hij had zichzelf vooraf dan ook een belangrijke taak opgelegd: Suljovic niet de kans geven om te juichen. "Ik zag dat Mensur het groots vierde na elke leg die hij won. Die kans wilde ik hem niet geven. In de derde set zag je ook dat hij kansjes kreeg en dan gaat het publiek zich ermee bemoeien. Ik wist dat ik die set moest winnen."

Stephen Bunting

Richting het einde van de persconferentie deed Littler nog een opvallende uitspraak over zijn collega Stephen Bunting. Voor de partij die de achttienjarige titelverdediger speelde, verloor Bunting van James Hurrell, een veel lager geplaatste speler. De huidige nummer vier van de wereld is een echte publiekslieveling en dus was de zaal niet gelukkig met zijn uitschakeling. Littler leek er echter niet rouwig om te zijn.

"Het Littler-effect gaat nog goed dit toernooi. Ik denk niet dat het Bunting-effect heel goed gaat dit toernooi. Ik denk dat ik misschien wel de grootste fanschare heb. Sorry, dat moest er even uit", zo vertelde Littler over zijn collega op de persconferentie.

