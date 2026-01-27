Na een zinderend WK darts gaan de topspelers zich opmaken voor de eerste major van het jaar: de World Masters. Tenminste, bijna alle topdarters. Vorige week maakte icoon Raymond van Barneveld bekend niet deel te namen aan het kwalificatietoernooi. Dinsdag kwam naar buiten dat er nog een Nederlander het toernooi links laat liggen.

De reden voor van Barneveld om niet deel te nemen aan het kwalificatietoernooi van de World Masters was voor hem simpel. In de periode van het kwalificatietoernooi werd hij ook uitgenodigd door FC Twente voor een aantal demonstraties. "Dan ga je een rekensommetje maken: twee dagen FC Twente, waar ik goed geld kan verdienen, of helemaal niets als je de voorronde niet overleeft. Ik heb gekozen voor het eerste", aldus de vijfvoudig wereldkampioen bij Tubantia.

Van der Velde ontbreekt

Wie zich ook niet gaat opmaken voor het kwalificatietoernooi in het Engelse Milton Keynes is de kersverse Nederlandse tourcard-houder Jurjen van der Velde. Ook hij laat het eerste major-toernooi van het jaar links liggen. Wat zijn reden hiervoor is, is nog niet bekend.

Vorige maand debuteerde Van der Velde nog op het WK. Hij maakte meteen een onuitwisbare indruk door de draak te steken met de beroemde Ally Pally-wesp door insectenspray mee te nemen op het podium. Hij verloor wel zijn eerste ronde met 3-1 in sets van provinciegenoot Danny Noppert. Twee weken terug behaalde de 23-jarige darter voor het eerst een tourcard bij de PDC.

Hierdoor kwam hij dus in aanmerking voor het kwalificatietoernooi voor de World Masters. Welke Nederlanders hier wél aan meedoen zijn: Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode, Kevin Doets, Niels Zonneveld, Richard Veenstra, Wesley Plaisier, Maik Kuivenhoven, Christian Kist, Marvin van Velzen, Jeffrey Sparidaans, Jeffrey de Zwaan, Jimmy van Schie, Chris Landman, Alexander Merkx, Jamai van den Herik en Danny van Trijp. Zij strijden in totaal met 122 spelers voor acht kwalificatieplekken voor het hoofdtoernooi van de World Masters.

Pittige loting voor Nederlanders

De top-24 van de wereld doet al automatisch mee aan het hoofdtoernooi, waar de winnaar 100.000 Britse pond (ongeveer 115.000 euro) opstrijkt. De Nederlandse topdarters die hiervoor al verzekerd zijn kennen al een lastige loting. Michael van Gerwen neemt het in de eerste ronde op tegen Damon Heta. Gian van Veen is zich aan het opmaken voor een duel tegen Ryan Joyce. Verder treft Noppert Daryl Gurney en Jermaine Wattimena Chris Dobey. Het hoofdtoernooi begint donderdag 29 januari.