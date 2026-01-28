De vier Nederlandse topdarters die rechtstreeks geplaatst zijn voor de Winmau World Masters van komend weekend, treffen het niet in hun loting voor de eerste ronde. Waar de 24 'seeds' hoopten op een qualifier, moeten Michael van Gerwen, Gian van Veen, Danny Noppert én Jermaine Wattimena beginnen met een lastige partij. Drie landgenoten kwamen er via de kwalificaties nog bij en worden in het schema gepropt.

In totaal kwamen er woensdag acht spelers uit de kwalificaties bij die het deelnemersveld aanvulden tot 32. Op papier waren dat allemaal mindere goden en dus hoopten de 24 topdarters op een loting tegen één van hen. Dat is voor de Nederlanders echter niet het geval gebleken, wees de loting maandagmiddag uit. Toch mogen de vier landgenoten ook weer niet heel ontevreden zijn met hun tegenstanders.

Loting World Masters

WK-finalist Gian van Veen begint zijn World Masters-debuut tegen Ryan Joyce in de eerste ronde. Michael van Gerwen neemt het op tegen Damon Heta en Danny Noppert is gekoppeld aan Daryl Gurney in de eerste ronde. Jermaine Wattimena heeft met Chris Dobey de lastigste loting van de vier Nederlanders. Woensdag deden veel landgenoten een gooi naar de laatste acht plekjes, maar Raymond van Barneveld niet.

Luke Littler en titelverdediger Luke Humphries

Ook Luke Littler moet tegen een geplaatste darter spelen in de eerste ronde. De Belg Mike De Decker is zijn tegenstander. Titelverdediger Luke Humphries heeft het ook niet getroffen met landgenoot Dave Chisnall. Alleen Ross Smith, Josh Rock, Jonny Clayton, Gerwyn Price, Stephen Bunting, Nathan Aspinall, Gary Anderson en James Wade mogen tegen een qualifier, al zijn de namen die het haalden geen makkie.

Belangrijk toernooi

Omdat het pas de tweede keer wordt dat de World Masters een rankingtoernooi is, heeft geen enkele darter prijzengeld te verdienen en is het belangrijker dan ooit om deze editie ver te komen. De winnaar gaat naar huis met liefst 100.000 Britse ponden aan prijzengeld en doet dus goede zaken op de wereldranglijst. Verliezen in de eerste ronde levert maar 5000 pond op. Het format is, net zoals op het WK, in sets. Alleen hoeven er nu maar twee legs gewonnen te worden voor een set.

Loting World Masters

(1) Luke Littler - Mike De Decker

(16) Ross Smith - Jimmy van Schie*

(8) Ryan Searle - Rob Cross

(9) Josh Rock - Connor Scutt*

(4) Michael van Gerwen - Damon Heta

(13) Chris Dobey - Jermaine Wattimena

(5) Jonny Clayton - Wessel Nijman*

(12) Gerwyn Price - James Hurrell*

(2) Luke Humphries - Dave Chisnall

(15) Martin Schindler - Luke Woodhouse

(7) Stephen Bunting - Jeffrey de Graaf*

(10) Danny Noppert - Daryl Gurney

(3) Gian van Veen - Ryan Joyce

(14) Nathan Aspinall - Shane McGuirk*

(6) Gary Anderson - Niels Zonneveld*

(11) James Wade - Madars Razma*



*Spelers met een sterretje achter hun naam kwamen door de kwalificaties.