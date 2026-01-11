De jonge darter Jurjen van der Velde is weer prof. Op de zenuwslopende laatste dag van Q-School verzekerde de 23-jarige Fries zich van minimaal twee jaar darten bij de grootste bond, de PDC. Hij is wars van sterallures, want 12 uur na het behalen van zijn tourkaart meldt hij zich weer 'gewoon' op de boerderij.

Van der Velde heeft voor de tweede keer in zijn carrière een tourkaart gehaald op Q-School. Pas halverwege de laatste dag was hij zeker van een status als profdarter. Er is een groot verschil tussen de Van der Velde van zo'n vier jaar geleden en nu. "Toen had ik mijn eerste tourkaart, maar zat ik ook nog gewoon op school. Ik wilde mijn papiertje halen, ook voor later. Nu is de situatie heel anders en wil ik het een tandje beter doen dan toen", zegt Van der Velde vanuit de auto naar huis tegen Sportnieuws.nl.

'Het was zenuwslopend'

Het Duitse Kalkar was de afgelopen vier dagen het toneel van de scheiding tussen amateurs en profs. Van der Velde was op de slotdag een van de gelukkigen die zich verzekerde van een tourkaart. "Ik heb het vieren ervan klein gehouden, met mijn vriendin", zegt Van der Velde. "Ik ben nu stabiel en heel erg blij. Het was zenuwslopend." Hij is blij dat het vanaf Kalkar maar 'kort' rijden is naar huis in Friesland. Rond de klok van 21.00 uur is hij weer op het vertrouwde nest.

Werken op de boerderij

Van der Velde werkt bij en voor zijn vader op de boerderij. Nu hij profdarter is geworden, verandert daar nu nog niks aan. "Ik ga morgen (maandag, red.) naar de boerderij om te kijken of er nog wat klusjes zijn", lacht Van der Velde tegen deze site. Nu is het voor hem wachten op 9 februari, de start van de Pro Tour en de start van zijn tweede leven als prof. "Ik ben er nu meer klaar voor, de vorige keer ging ik nog naar school en was het vooral veel combineren."

'Veel vrijheid'

De jonge Fries geeft aan dat hij nu, net als vorige keer, goede afspraken heeft gemaakt omtrent zijn werk op de boerderij. "Ik krijg veel vrijheid van mijn vader."

Andere Nederlanders

De Nederlanders deden het sowieso goed op Q-School. Naast Van der Velde pakten nog zes landgenoten een tourkaart. Van der Velde was vooral blij om het feit dat Sietse Lap en Alexander Merkx het op de slotdag haalden. "Toen Jeffrey de Zwaan zijn partij won, wist ik zeker dat ik die tourkaart had. Maar ik moest zelf nog spelen en kon Alexander nog helpen. Halverwege mijn wedstrijd was hij ook zeker en even later won Sietse ook. Het is mooi dat we alledrie als winnaar staan."