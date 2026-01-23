Raymond van Barneveld maakte donderdag bekend dat hij niet zal deelnemen aan de Winmau World Masters. Er werd gesproken over een blessure van de topdarter waardoor hij niet meedoet, maar er blijkt een andere reden te zijn voor zijn afwezigheid. "Je gaat een rekensommetje maken.”

'Barney kiest ervoor om zich te focussen op zijn herstel en laat de eerste major van het seizoen aan zich voorbij gaan', schreef Viaplay donderdag. Een dag later geeft Barney zelf echter een andere uitleg. "Ik heb het een beetje in m’n onderrug en na het WK heb ik amper nog een pijl opgeraapt. Ik ben ook gisteren pas teruggekomen van 14 dagen vakantie in Thailand. Maar dat is het allemaal niet hoor”, zegt hij bij Tubantia.

'Goed geld verdienen'

Hij heeft namelijk iets anders in zijn agende staan van 29 januari tot en met 1 februari. "Voordat de PDC-agenda uitkwam, heb ik twee demo’s aangenomen bij de businessvereniging van FC Twente", vertelt hij. Die data vallen samen met de kwalificatie van de Masters. "Dan ga je een rekensommetje maken: twee dagen FC Twente, waar ik goed geld kan verdienen, of helemaal niets als je de voorronde niet overleeft. Ik heb gekozen voor het eerste.”

Prijzengeld

Van Barneveld zou 750 pond verdienen als hij zijn eerste voorronde op de Masters meteen verliest. Als hij tot de tweede wedstrijd komt in de kwalificatie krijgt hij 1.000 pond en bij verlies in de derde voorrondewedstrijd 2.500 pond. Als de 58-jarige zich weet te plaatsen voor de hoofdfase van het toernooi zou hij verzekerd zijn van 5.000 pond.

De winnaar van het toernooi in Milton Keynes krijgt maar liefst 100.000 pond (ongeveer 115.000 euro) bijgeschreven. Vier andere Nederlanders mogen zich direct melden op het hoofdtoernooi: Michael van Gerwen, Gian van Veen, Danny Noppert en Jermaine Wattimena.