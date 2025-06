Wessel Nijman gaat zijn debuut maken op de World Matchplay. Het Nederlandse dartstalent kwam donderdag in de derde opeenvolgende Players Championship tot de halve finales en dat was genoeg om zich te verzekeren van een plekje op het 'zomer-WK'. Voor Raymond van Barneveld wordt het nog spannend.

Nijman denderde met zijn plek bij de laatste vier van Players Championship 19 de top vijf van de ProTour Order of Merit in. Dat is de ranglijst van de PDC waar de resultaten op vloertoernooien en Euro Tours worden bijgehouden. De top-16 van die ranglijst is op 10 juli verzekerd van de World Matchplay. Tot die datum zijn er nog twee vloertoernooien te spelen en kan er dus nog wat veranderen, maar voor Nijman niet meer.

Eén miljoen pond prijzengeld

De 25-jarige geboren Uitgeester is zeker van deelname aan het toernooi, waar maar liefst één miljoen pond aan prijzengeld te verdienen is. Dat bedrag is met 200.000 pond verhoogd ten opzichte van afgelopen jaar. Van 19 tot en met 27 juli is Blackpool het decor voor het grootste rankingtoernooi na het WK darts en dus voor Nijman en de andere Nederlanders een van de mooiste toernooien van het jaar.

Andere Nederlanders ook zeker

Voor Michael van Gerwen, Danny Noppert, Gian van Veen, Dirk van Duijvenbode kan deelname ook niet meer mis. Jermaine Wattimena is met zijn finaleplaats tijdens Players Championship 18 ook vrijwel zeker van de World Matchplay. Raymond van Barneveld is de enige Nederlander die 'in de problemen' zit en de laatste twee Players Championships voor de deadline nog op moet passen.

Michael Smith jaagt

De dartslegende, die van Nijman verloor in Leicester tijdens PC19, staat op plek 15 van de ProTour Order of Merit. Op 10 juli moet hij zorgen dat hij nog in de top-16 staat om naar de Matchplay te mogen. Zijn voorsprong op de jagers die er nu buiten vallen, is 5000 pond. Voormalig wereldkampioen Michael Smith is op plek 17 de dichtstbijzijnde concurrent voor dat felbegeerde ticket naar Blackpool.

Barney nog niet zeker

Op 8 en 9 juli zijn de laatste twee vloertoernooien bij de PDC waar het laatste prijzengeld verdiend kan worden in de race naar de Matchplay. Aangezien er 15.000 pond per toernooi klaarligt voor de winnaar, is Barney nog verre van zeker van zijn plekkie. In 2010 verloor hij de finale van het grote toernooi, tot op heden nog altijd zijn beste prestatie daar.