Dat de naam van Raymond van Barneveld in het deelnemersveld van het Champions of Champions-toernooi opdook, doet veel stof opwaaien in de dartswereld. De Nederlandse legende kreeg dispensatie van de PDC, iets dat tot nu toe nooit voorkwam. "Het is weer een hele vreemde keuze", vindt ex-profdarter Vincent van der Voort.

De Nederlander, goed bevriend met Van Barneveld, snapt niks van de actie van de PDC om Barney te laten meedoen aan het seniorentoernooi. Omdat het ook op televisie wordt uitgezonden, beleeft Van Barneveld een uniek moment. Eigenlijk is het verboden voor PDC-spelers om bij andere bonden wedstrijden te spelen. "Maar nu mag het ineens eenmalig, geen idee hoe dat kan", verbaast Van der Voort zich erover in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Heel veel vragen'

"Ze waren bij de PDC altijd heel beschermend naar de eigen spelers. Aan bijvoorbeeld de Dutch Open mocht ook echt geen tourkaarthouder meedoen. En dan nu Raymond opeens wel. Wat je nu weer krijgt, is dat de volgende speler ook weer vindt dat hij of zij dispensatie verdient. Wat je ermee bereikt is dat je heel veel vragen krijgt. Volgend jaar kan met bijvoorbeeld Gary Anderson en Peter Wright hetzelfde gebeuren. Mogen die dat dan ook?"

Pleiten voor meer coulantie

Van der Voort vraagt zich af 'waar de nieuwe grens ligt'. "Ik snap het echt niet", zegt hij. Al zou hij er wel voor pleiten dat de PDC überhaupt wat coulanter wordt voor spelers buiten de top-64 van de wereld. "Je mag die best wat meer tegemoet komen. Het zou voor de carrière van die spelers heel goed zijn als ze andere toernooien bij andere bonden mogen spelen. Het is goed voor podiumervaring en goed voor je sponsoren, want je komt vaker in beeld. Dan heb je ook meer te bieden. Het houdt nu bijvoorbeeld niet over om de sponsor van Wesley Plaisier (de nummer 110 van de wereld, red.) te zijn. Dat is toch zonde."

Ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes zijn in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door net terug van de World Cup of Darts en hebben genoeg te bespreken. Zo wordt voorspeld of Luke Littler ooit nog terugkeert in Duitsland na de vijandelijke ontvangst, is er vrees voor het einde van een groot koppel en is er irritatie over de houding van de PDC. Dit én meer, zoals het onbegrip over de toelating van Raymond van Barneveld aan een niet-PDC-toernooi, wordt besproken in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door.

Beluister hieronder de nieuwe aflevering of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.