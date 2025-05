'Ontiegelijk domme' actie van Nederlands dartstalent gefileerd: 'Geen honderd procent professional'

Wessel Nijman kroonde zich met een halve finale op de Euro Tour in Rosmalen tot beste Nederlandse darter van afgelopen weekend. Maar het jonge talent maakte volgens Vincent van der Voort een 'ontiegelijk domme' keuze door midden in het toernooi ineens wat anders te gaan doen. "Hij komt er nu echt goed mee weg."

Nijman (24) klimt gestaag op de wereldranglijst en is bezig met een goed jaar. Ook op de Euro Tour in eigen land liet hij zich weer van zijn beste kant zien. Al is Van der Voort het daar niet helemaal mee eens. De ex-profdarter snapt er niks van dat Nijman zaterdagmiddag nog op en neer naar Venlo ging om de ontknoping van de hoogste amateurcompetitie van Nederland bij te wonen. "Ik kreeg het van jou te horen ja, dat hij daar was geweest", verbaast Van der Voort zich over het bezoekje van Nijman.

'Het is niet handig'

"Dat vond ik heel verbazingwekkend", zegt Van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Onbegrijpelijk. Hij heeft de leeftijd nu dat het allemaal nog wel kan, maar het is natuurlijk ontiegelijk dom. Er kan op die dag zoveel gebeuren; je bent wat vermoeider, je bent de hele dag in touw, moet ook weer in de auto terug... Ik begrijp dat het heel leuk is allemaal en proficiat ermee, maar het is niet handig. Hij komt er nu mee weg omdat hij de halve finale haalt."

'Niet honderd procent professional'

Volgens Van der Voort is het een teken van dat Nijman nog 'geen honderd procent professional is'. "Als je een tourkaart bij de PDC hebt en je wil naar de top-16 van de wereld, dan ga je toch niet naar die Super League? Hij is er zelf verantwoordelijk voor, maar je gaat toch niet 's middags naar Venlo terwijl je 's avonds een Euro Tour moet spelen? Ik zeg niet dat hij door die keuze te maken zondag de halve finale verliest, dat zou te makkelijk zijn. Maar het geeft wel aan dat je niet honderd procent professional bent."

