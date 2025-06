De knop is om bij Michael van Gerwen. Dat gevoel heeft zijn goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door geeft de dartsanalist een inkijkje in hoe het ervoor staat met de nummer drie van de wereld. Van Gerwen zit momenteel in een pauze om zijn scheiding met ex-vrouw Daphne te regelen.

Op de World Cup of Darts was Van Gerwen de afgelopen jaren altijd de vaste waarde. Maar tijdens de laatste editie van afgelopen weekend ontbrak de beste Nederlandse darter vanwege een ingelaste pauze. "Hij wist op zondag niet eens dat Engeland er al uit lag", schetst Van der Voort de situatie toen hij met zijn goede vriend belde.

Deze toernooien mist topdarter Michael van Gerwen door ingelaste pauze: 'Echt nog veel te vroeg' De naam van Michael van Gerwen stond tot maandag officieel nog op de lijst voor de Nordic Darts Masters in Kopenhagen, maar is daar tijdens de loting voor het World Series-toernooi vanaf gehaald. De Nederlandse topdarter keert voorlopig niet terug aan de oche, zo vertelt ex-profdarter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Ik heb het idee dat de knop om is'

Volgens hem moest MVG weer wat meer betrokken zijn bij wat er in de dartswereld gebeurde. Iets dat hij de laatste tijd weer opgepakt heeft volgens Van der Voort. "Hij is flink bezig met zichzelf en in ieder geval weer veel aan het trainen. Er moet natuurlijk nog veel geregeld worden met de scheiding, maar ik heb wel het idee dat de knop om is en dat hij weer helemaal bezig is met zijn carrière."

'Daar wil je naartoe werken'

Al dat trainen, moet ertoe leiden dat de topdarter weer terug kan keren op het hoogste niveau. "Ik hoop binnen een paar maanden weer een goede Van Gerwen te zien. Het kan snel gaan, maar voordat hij weer constant is... Of hij weer net zo gretig wordt als een jaar of acht geleden? Dat is wel waar je naartoe wilt werken."

Toekomst van Michael van Gerwen voorspeld in World Cup of Darts: 'Hij moet in de spiegel kijken' Michael van Gerwen is er niet bij als de World Cup of Darts donderdag van start gaat. De Nederlandse topdarter heeft een haat-liefdeverhouding met het toernooi. Met Raymond van Barneveld was hij jarenlang onverslaanbaar, maar de laatste edities sloeg hij steeds vaker over. Gaat hij het WK voor landenteams ooit weer omarmen?

Minder demonstraties

Volgens Van der Voort wordt het voor Van Gerwen zaak om de grote puzzel te leggen voor welke toernooien hij zich wel en niet inschrijft. "Ik verwacht dat hij minder demonstraties gaat spelen, omdat hij vaker bij zijn kinderen moet zijn. Eerst was dat allemaal geregeld thuis, maar nu moeten daar andere afspraken voor gemaakt worden", zegt Van der Voort.

Gretig

"Je probeert hem weer zo gretig te krijgen dat overal waar hij komt, hij vol voor de winst gaat en alles ervoor moet wijken. Als dat zo is, is hij de beste dubbelpartner die je kan hebben", wijst Van der Voort naar een toekomstige terugkeer bij de World Cup of Darts. "Maar het kan ook zijn dat hij bij het plannen meteen zegt dat door de World Cup als eerste een streep gaat. Dat gaan we zien."

'Het zag er heel slecht uit bij Michael van Gerwen, er werd zelfs een vervanger gebeld' Het scheelde niet veel of Nederland had de World Cup of Darts in 2017 niet gewonnen. Of in ieder geval niet met topduo Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld. Vlak voor de start van het toernooi kreeg Van Gerwen een nare pijn. Er werd een vervanger opgeroepen, die was zelfs al op locatie en dat zorgde voor een opmerkelijke situatie.

Beluister de podcast

Ex-porfdarter Vincent van der Voort en persentator Damian Vlottes zijn in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door net terug van de World Cup of Darts en hebben genoeg te bespreken. Zo wordt voorspeld of Luke Littler ooit nog terugkeert in Duitsland na de vijandelijke ontvangst, is er vrees voor het einde van een groot koppel en is er irritatie over de houding van de PDC. Dit én meer, zoals het onbegrip over de toelating van Raymond van Barneveld aan een niet-PDC-toernooi, wordt besproken in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door.

Beluister hieronder de nieuwe aflevering of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.