Nederland is weer een titelwinnaar rijker in het darts. Kevin Doets kwam maandag als beste uit de bus tijdens Players Championship 13 in Hildesheim en won zijn eerste titel ooit bij de PDC. In een zenuwachtige finale liet hij kans na kans liggen om Luke Woodhouse al eerder te pakken, maar was het na gemiste matchdarts uiteindelijk toch raak: 8-5.

De 27-jarige Doets, die al jaren in Zweden woont, kwam de afgelopen maanden al steeds dichter in de buurt van zijn eerste prijs bij de PDC. Zo haalde hij vorige week al twee halve finales op de vloertoernooien en was hij tijdens Euro Tour 4 ook al doorgedrongen tot de laatste vier. Het over de streep trekken lukte echter nog nooit, tot maandag 4 mei. Om iets over 19.15 uur Nederlandse tijd was het raak.

DOETS WINS PC13! 🏆



Kevin Doets claims his first PDC ranking title, as the Dutchman pins double ten to beat Luke Woodhouse 8-5!



IJzersterke finale

In een ijzersterke finale tegen de Engelsman Woodhouse kwam hij nog wel met 3-1 en 4-2 achter, maar gooide hij daarna een paar uitstekende legs. Met onder meer twee elfdarters kwam hij op een 7-4 voorsprong en had hij nog één leg nodig voor de winst. Echter bleek de winnende dubbel moeilijk te vinden, want Woodhouse pakte nog een leg terug door missers van Doets. In de dertiende leg was het weer niet best, maar was het wel genoeg om de zege eindelijk over de streep te trekken.

De nummer 35 van de wereld pakt de hoofdprijs van liefst 15.000 Britse ponden, die ook nog eens meetellen voor de wereldranglijst. Hij is door zijn zege in Hildesheim nog maar 12.000 pond verwijderd van de top-32 van de wereld. Dat is voor veel darters een mijlpaal in hun carrière. Tweevoudig wereldkampioen Peter Wright staat nu op die positie.

'Ik ben zo opgelucht'

"Ik weet niet wat ik moet zeggen, dit is waanzinnig. Ik was al een paar keer zo dichtbij. Dat ik nu win is fantastisch en een opluchting", zei hij meteen na afloop van de finale. "Ik was nerveus op het einde en ik begon aan van alles te denken. Ik zei dat ik dit jaar een titel wilde winnen, anders zou ik niet tevreden zijn, dus blij dat het gelukt is. Nu is mijn doel om de top-16 te halen en een major te winnen."

Route naar de finale

Doets versloeg op weg naar zijn eerste titel achtereenvolgens Mervyn King, Darryl Pilgrim, Kim Huybrechts, Jermaine Wattimena, Rob Owen, Maik Kuivenhoven en Woodhouse. In Hildesheim waren veel toppers afwezig. Van alle acht de Premier League Darts-deelnemers deed alleen Michael van Gerwen mee.

Naar Zweden verhuisd voor de liefde

Doets, in Almere geboren, verhuisde een aantal jaren geleden naar Zweden voor de liefde. Met zijn toenmalige vriendin kreeg hij een kindje, waardoor het Scandinavische land nog altijd zijn thuisbasis is. Hij komt echter 'gewoon' voor Nederland uit. Sinds het WK darts van afgelopen december is hij ook bekend bij het grote publiek. Hij schakelde in Londen toen Nathan Aspinall uit en maakte het Luke Humphries lastig.

Nieuwe vriendin

Op het WK darts maakte de wereld ook kennis met zijn nieuwe vriendin, de Braziliaanse Bianca Rangel. Zij is de dochter van een voormalig World Cup-darter.