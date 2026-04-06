Kevin Doets kreeg op Tweede Paasdag even een paar tikken om zijn oren. De Nederlandse darter stond voor het eerst in de halve finale van een Euro Tour en kreeg daarin te maken met een losgeslagen Nathan Aspinall. Die had een appeltje te schillen met de Nederlander, zo zei hij voorafgaand aan hun duel tijdens de Euro Tour in München.

Aspinall bereikte ten koste van Andrew Gilding de halve finale tegen Doets en had een aantal opmerkelijke woorden op het podium na afloop. De mastercaller legde de Engelsman een statistiek voor die bij hem het vuurtje aanwakkerde. Aspinall had zes van de laatste zeven onderlinge duels verloren van Doets, waaronder op het afgelopen WK darts. "Toen hij me daar versloeg, kostte me dat waarschijnlijk mijn Premier League Darts-plek", wist Aspinall zich te herinneren.

'Hij heeft me zo'n 350.000 euro gekost'

"Hij heeft me zo'n 350.000 euro gekost als je het zo bekijkt", lachte hij. "Dus ik wil heel graag van hem winnen nu en hem weer eens pakken", zo kondigde hij aan. En met die instelling toonde hij zich op het podium in de halve finale. Hij kwam eerst nog op met een ander opkomstnummer, namelijk van rapper Eminem in plaats van zijn succestruc Mr. Brightside. Vervolgens liet hij geen spaan heel van Doets.

Lachende knuffel

Binnen no-time liep hij uit naar een 6-1 voorsprong en had hij nog één leg nodig voor de ultieme revanche. Hij zat lang rond de 110 gemiddeld en zakte daar maar iets onder. Na zijn 7-2 zege op Doets stond er 104.74 op het bord voor de Engelsman. Hij schreeuwde het uit en viel Doets daarna lachend in de armen. De Nederlander, gesteund door zijn Braziliaanse vriendin, kon er zelf ook wel om lachen.

Danny Noppert

Een andere Nederlander kon op de German Darts Grand Prix meteen revanche nemen voor ons land. Danny Noppert was namelijk de tegenstander van Aspinall in de finale. Hij kon de vijfde Nederlander worden met een Euro Tour op zijn naam, na Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Wessel Nijman. Het lukte hem echter weer niet, in zijn vierde Euro Tour-finale.

11.500 euro prijzengeld

Doets gaat niet met lege handen naar huis, want zijn eerste halve finale ooit op een Euro Tour levert hem 10.000 Britse ponden (zo'n 11.500 euro) aan prijzengeld op, die ook nog eens meetellen voor de wereldranglijst. Hij blijft de nummer 35 van de wereld.