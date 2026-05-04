Michael van Gerwen heeft maandag weer eens zijn pijlen laten spreken. Na een week vol privéperikelen gooide de Nederlandse topdarter weer eens een hoog niveau. Hij rekende in de eerste ronde van het onthoofde Players Championship 13 in Hildesheim overtuigend af met 'Barney-beul' Stefan Bellmont.

De 37-jarige Van Gerwen kwam sinds zijn verjaardag op 25 april vooral in het nieuws door het akkefietje tijdens koningsnacht. Daarin kreeg hij na een woordenwisseling een plotselinge klap op zijn gezicht van een wildvreemde man. De darts- én roddelwereld haakten aan op de beelden en zetten het privéleven van Van Gerwen in de spotlights. Vervolgens liet hij in de Premier League Darts in Aberdeen te weinig zien om zijn eerste partij te winnen.

Dat deed hij maandag wel in een voor hem verse week. Hij doet als enige Premier League-deelnemer mee aan Players Championship 13 in Duitsland en liet zich meteen gelden. Na wat moeizame legs keek hij tegen een 3-1 achterstand aan tegen de Zwitser Bellmont, die in december nog voor een sensatie zorgde door Raymond van Barneveld in de eerste ronde van het WK uit te schakelen.

Met een waanzinnige reeks legs liet de drievoudig wereldkampioen zien dat hij zijn sport echt nog niet verleerd is, ondanks de vele commentaren die hij al maanden over zich heen krijgt van diverse analisten. Met legs in 14, 12, 14, 14 en 13 darts gooide hij Bellmont met 6-3 naar huis en plaatste hij zich voor de tweede ronde. Zijn gemiddelde kwam maar nét onder de 100 uit: 99.96.

Onthoofd vloertoernooi

In HIldesheim ligt een mooie kans voor MVG om zijn eerste vloertitel van 2026 te pakken. Hij is de hoogstgeplaatste darter (vierde) die meedoet. Topnamen als Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Jonny Clayton, Gerwyn Price, Stephen Bunting, Nathan Aspinall en Josh Rock zijn er niet bij. Dirk van Duijvenbode gooide de beste partij van de hele eerste ronde. Hij won met 109.10 gemiddeld van Madars Razma én gooide een negendarter.