Het Players Championship in Leicester is voor de Nederlandse darters uitstekend begonnen. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld maakten in hun eerste partij direct indruk en plaatsten zich overtuigend voor de volgende ronde, in een openingsronde waarin al liefst elf Nederlanders wisten door te komen.

Van Barneveld begon overtuigend aan zijn toernooi. Barney gooide een gemiddelde van bijna 98 en was met 6-2 te sterk voor de Ier Steve Lennon. De Nederlander had het duel van begin tot eind onder controle en gaf zijn tegenstander nauwelijks de kans om echt in de wedstrijd te komen. In de volgende ronde neemt hij het op tegen Jeffrey de Graaf, waardoor een Nederlands onderonsje uitblijft na zijn overwinning op Wesley Plaisier.

Die zege is extra welkom voor Van Barneveld, die de afgelopen periode in zwaar weer zat. De Nederlander vloog er op meerdere toernooien vroeg uit en kreeg daarnaast ook buiten het podium te maken met onrust, onder meer door een breuk met zijn manager. Tegelijkertijd was er ook positief nieuws: door afmeldingen van onder anderen Luke Littler werd hij rechtstreeks toegelaten tot een Euro Tour in Oostenrijk, een welkome opsteker in mindere tijden.

Michael van Gerwen toont goede vorm

Daarna was het de beurt aan Van Gerwen om zich te laten zien. De drievoudig wereldkampioen kende een ijzersterke start en rekende overtuigend af met Ricky Evans. Met een gemiddelde van 105 onderstreepte hij zijn goede vorm en trok hij de partij met 6-2 naar zich toe tegen Rapid Ricky die tegenover de Nederlander geen vuist kon maken.

Daarnee trekt Mighty Mike de goede lijn van afgelopen week door. Van Gerwen liet vorige week in de Premier League Darts al zien dat hij weer op niveau zit door de finale te halen, waarin hij uiteindelijk verloor van Luke Littler. In Leicester trekt hij die sterke lijn tot dusverre overtuigend door.

Nederlanders beginnen sterk aan toernooi

Het toernooi in Leicester biedt bovendien kansen, doordat enkele grote namen ontbreken. Zo is onder anderen Littler dus niet van de partij, omdat hij zich volledig richt op de Premier League en de Players Championships overslaat. Ook Gian van Veen ontbreekt, omdat hij herstellende is van nierstenen.

Daar profiteren de Nederlanders zichtbaar van, want naast Van Gerwen en Van Barneveld wisten onder meer Wessel Nijman, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena, Kevin Doets, Jimmy van Schie, Alexander Merkx, Maik Kuivenhoven, Jurjen van der Velde en Martijn Dragt hun openingswedstrijd te winnen, waardoor Nederland zeer sterk vertegenwoordigd is in de tweede ronde.