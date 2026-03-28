Raymond van Barneveld zit al een tijd lang in de hoek waar de klappen vallen. De 58-jarige dartslegende vliegt er vrijwel bij ieder toernooi waar hij aan deelneemt direct uit. Toch heeft de geplaagde Nederlander goed nieuws ontvangen.

Van Barneveld borg zijn pijlen al eens op, na een teleurstellend verlopen WK van 2020. Toch hervond hij het heilige vuur amper negen maanden later, waardoor hij begin 2021 bij Q-School zijn tourkaart terug wilde winnen. Dat lukte direct, waarna Van Barneveld ook meteen een vloertoernooi won. Maar buiten dat en een halve finale op de Grand Slam van 2022 is het schrapen geweest de voorbije jaren.

De wil is er nog wel bij Van Barneveld, al laat hij wel snel zijn kop hangen bij tikken die hij krijgt tijdens wedstrijden. Onlangs brak hij ook met zijn manager Ben de Kok, met wie hij al jarenlang samenwerkte. "Je hebt het idee dat het nu een definitieve breuk is", sprak Vincent van der Voort in de aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Lichtpuntje in donkere tijden

"Er zijn wat dingen voorgevallen en het loopt niet meer. Ze zijn allebei hun eigen weg gegaan en nu is het afwachten wat voor gevolgen dat zal hebben voor Raymond. Dit is weer iets wat je niet wil", analyseerde de ex-prof.

Toch heeft Van Barneveld in deze roerige tijden positief nieuws ontvangen. Barney werd namelijk rechtstreeks toegelaten tot Euro Tour 6, oftewel de Austrian Darts Open in Wenen. Daar mag hij onder anderen Luke Littler voor bedanken. De wereldkampioen besloot zich - niet voor het eerst - terug te trekken voor een Euro Tour-toernooi. Dat deden ook Luke Humphries, Stephen Bunting, Nathan Aspinall en Gary Anderson.

Withdrawals:



⬅️ Out:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Luke Littler

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Luke Humphries

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Stephen Bunting

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Gary Anderson

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nathan Aspinall



➡️ In:

🇧🇪 Mike De Decker

🇳🇱 Kevin Doets

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Peter Wright

🇩🇪 Ricardo Pietreczko

🇳🇱 Raymond van Barneveld



⬆️ Bumped up to a Seed:

🇳🇱 Jermaine Wattimena

🇧🇪 Mike De Decker… https://t.co/lHYoV6PhDh — Tom Nankivell (@dartingupdates) March 27, 2026

Daar profiteert Van Barneveld dus van. Maar hij niet alleen. Ook Kevin Doets, Peter Wright, Ricardo Pietreczko en Mike de Decker werden toegelaten. Voor Euro Tour 5 (European Darts Grand Prix) moet Barney zich nog via een kwalificatietoernooi weten te plaatsen.