Luke Littler maakt een wel heel opmerkelijke keuze door de komende weken alleen de Premier League Darts te gooien. De jonge wereldkampioen trekt zich terug uit de Players Championships van 30 en 31 maart en slaat ook de Euro Tours begin mei over. Het zorgt ervoor dat Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen profiteren.

Littler meldde zich eerder al af voor de vierde Euro Tour in München van 4 tot en met 6 april, maar is er nu ook niet bij in Sindelfingen (17-19 april) én Graz (8-10 mei). De 19-jarige Engelsman heeft er vooralsnog geen behoefte aan om Euro Tours te spelen, zeker omdat hij in Praag het eerste toernooi al won en zich daarmee al zo goed als zeker verzekerde van deelname aan het EK darts in het najaar.

Ook geen Players Championships

Maar dat Littler komende week ook nog eens Players Championships 7 en 8 in het Engelse Leicester overslaat, is opmerkelijk. The Nuke gooide dit jaar nog geen enkel vloertoernooi en staat dus nog op 0 euro verdiend prijzengeld aldaar. Daardoor mist hij voorlopig de Players Championship Finals eind november, traditioneel het laatste grote toernooi voor het WK darts. Echter heeft Littler nog tijd genoeg, want er zijn in totaal 34 Players Championships.

Van Gerwen en Van Veen profiteren

Door de afmelding van Littler op de drie komende Euro Tours profiteren Van Gerwen en Van Veen. De Nederlanders zijn in Sindelfingen en Graz nu de nummers één en twee seeds. Ook Luke Humphries is namelijk niet van de partij in beide Euro Tours en dat geeft de Nederlanders dus een betere positie op de plaatsingslijst. Raymond van Barneveld profiteerde er ook al van doordat hij automatisch werd toegevoegd.

Littler speelt komende donderdag (2 april) in Manchester voor de Premier League Darts. Dat zal een mooie avond worden, want de nummer 1 van de wereld is een groot fan van de voetbalclub Manchester United. Daarna is ook de Premier League in Brighton (9 april) nog een toernooi waar hij bij is, maar tussendoor dus helemaal niks. De Players Championships 9 en 10 in Wigan zouden half april zomaar het eerste vloertoernooi kunnen zijn waar Littler acte de présènce geeft.