Luke Littler en Michael van Gerwen vechten regelmatig mooie wedstrijden uit en donderdag kon er weer zo'n kraker aan het lijstje worden toegevoegd. In de Premier League Darts in Berlijn speelden ze de finale tegen elkaar en leverde het weer spektakel op.

Littler leek over de Nederlandse topdarter heen te walsen en pakte een brutale 3-0 voorsprong. Met ruim 100 gemiddeld liet de wereldkampioen er geen gras over groeien en moest Van Gerwen snel bijschakelen om niet kansloos onderuit te gaan. Dat deed de nummer vier van de wereld met verve, in drie razend knappe legs trok hij de stand weer gelijk.

170-finish Littler

Littler zette een tandje bij en verhoogde zijn gemiddelde naar dik 110. Weer moest Van Gerwen aanhaken, maar moest hij het antwoord schuldig blijven en werd het weer 4-3 voor de Engelsman. De Nederlander begon zijn leg vervolgens met een 41-score en liep zodoende achter de feiten aan en leverde hij zelfs zijn leg in dankzij een heerlijke 170-finish van Littler.

10.000 Britse ponden voor avondwinst

De strijd om de 10.000 Britse ponden bonus voor de avondzege leek door de 5-3 in het voordeel beslist van Littler, maar weer liet Van Gerwen zich niet kennen in de leg van zijn tegenstander. Hij zette zichzelf op 170 weg en wilde graag de big fish beantwoorden met de hoogste finish voor zichzelf, maar hij faalde in die missie. Toch mocht hij terugkomen en brak hij Littler weer terug naar een 5-4 achterstand.

Nóg een 170-finish

Van Gerwen miste in de tiende leg pijlen om 96 uit te gooien en zag tot zijn grootste schrik Littler op 170 naar de oche stappen. Voor de tweede keer in de finale gooide The Nuke 170 uit en besliste hij de wedstrijd met een 6-4 zege. Beide topdarters konden om de actie lachen, nadat de Engelsman voor de tweede keer het kenmerkende hengelgebaar maakte. Littler is nu de nieuwe koploper in de Premier League en Van Gerwen heeft de aansluiting gevonden.

Van Gerwen had de finale bereikt door achtereenvolgens Luke Humphries en Josh Rock te verslaan. Littler was in Berlijn te sterk voor Stephen Bunting en Gerwyn Price.