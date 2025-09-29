Dat Raymond van Barneveld afgelopen weekend op het nippertje de World Grand Prix haalde, is vooral heel veel geluk. Dat vindt goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Het zat een keer allemaal mee voor hem."

Van Barneveld moest de kwartfinale halen van de Euro Tour in Zwitserland en deed precies dat. Toen hij Ritchie Edhouse in de derde ronde versloeg, was hij zeker van deelname aan het majortoernooi én het bijbehorende prijzengeld. Dat daarna de koek op was bij de 58-jarige dartslegende, waardoor hij meteen verloor van Stephen Bunting en hij niet mee kon doen om de prijzen in Bazel, was logisch. Toch houdt Barney 'een positief gevoel' over aan het halen van zijn doelstelling.

'Opluchting was zo groot'

"Hij wist dat hij de Grand Prix moest halen, dus dit was een toernooi in een toernooi", analyseert Van der Voort in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door, die dinsdag 30 september om 16.00 uur online verschijnt. "Ik ben heel blij voor Raymond hoor. Ik denk dat hij ook onwijs opgelucht is. Toen hij van Edhouse gewonnen had en zeker was, had hij zijn finale al gespeeld. Hij speelde een toernooi in een toernooi. Toen het halen van de Grand Prix gelukt was, was de opluchting zo groot dat het moeilijk was om weer op te laden."

'Dan is het einde verhaal'

Het zat voor Barney ook eens mee. "In de eerste ronde trof hij iemand die niet zo goed was, dat scheelt al een heel eind. In de tweede ronde komt hij goed weg tegen Damon Heta, die een matchpijl mist. Daarna zegt Ross Smith af, waardoor hij tegen Ritchie Edhouse moest. Dat scheelt en dan zit het mee. Hij zegt altijd dat alles tegen hem is, maar nu een keer niet. Tegen Heta zag je het misgaan. Pijltje om de wedstrijd te verliezen tegen zich gekregen. Je zat toen al een beetje te denken: als die erin gaat... is het einde verhaal. Maar Heta miste en Raymond won."

'Zwaar gevecht'

Al met al gaat Van Barneveld nu met een 'positief gevoel' naar Leicester voor drie Players Championships en aansluitend de Grand Prix. "Het was een zwaar gevecht om daar te komen. Nu hij het heeft gehaald, denk ik dat hij heel blij is. Hij moet het ook zien als een bonustoernooi. Natuurlijk is hij een groot kampioen, maar ik heb ook gezien hoe blij hij was met het halen van dit ternooi. Hij is nu echt niet te groot daarvoor om te beseffen dat dit een buitenkansje is."