Raymond van Barneveld zal zich een gelukkig man prijzen. Op 58-jarige leeftijd bewees hij afgelopen weekeinde nog steeds over stalen zenuwen te beschikken. De vijfvoudig wereldkampioen deed wat hij moest doen op de Swiss Darts Trophy en is nu duizenden euro's rijker.

Van Barneveld stond namelijk voor de loodzware opgave om zich te plaatsen voor de World Grand Prix, de major die halverwege oktober wordt gehouden in Leicester. Voorafgaand aan de Euro Tour in Bazel stond hij achttiende op de ranglijst waarop deelname wordt bepaald. Hij moest vooral kijken naar Krzysztof Ratajski en William O'Connor. En er natuurlijk voor zorgen dat hij zijn eigen wedstrijden won.

Spannende strijd om laatste tickets

"Voor de World Grand Prix wordt het echt echt heel spannend", constateerden presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort al in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door van vorige week. Daar bleek niks aan gelogen.

Ratajski bleef maar winnen op de Swiss Darts Trophy. Dat maakte de opdracht van Van Barneveld steeds zwaarder. Die verzaakte echter niet en hield gelijke trend met de Pool. De Ier O'Connor sneuvelde al eerder en was dus geen gevaar voor de Nederlander.

Van Barneveld overtuigend naar World Grand Prix

Wie ook snel verloor, wat Andrew Gilding. Goldfinger stond vijftiende op de ranglijst met 75.000 pond en stond 6500 pond voor op Van Barneveld. Dat zorgde ervoor dat de Nederlander minstens drie wedstrijden moest winnen. Dat gebeurde met kunst- en vliegwerk ook. Vrijdag won Van Barneveld met 6-3 van de Zwitserse qualifier Ansh Sood.

Zaterdag volgde een nagelbijter met Damon Heta: 6-5. Van Barneveld kreeg een matchdart om zijn oren, nadat hij eerder zelf ook al had gemist op de winnende pijl. Uiteindelijk hield hij zijn zenuwen in bedwang en plaatste hij zich voor de zondag. Toen wist Barney: één wedstrijd winnen en een ticket voor de World Grand Prix is binnen. Van Barneveld won met 6-0 van Ritchie Edhouse. In zijn kwartfinale verloor hij van de latere winnaar Stephen Bunting.

De eindstand in de strijd om de World Grand Prix. Dave Chisnall zakte uit de top-16 van de wereld ten koste van de Duitser Martin Schindler. Ook via de opgeschoonde ranglijst kwam de Engelsman net te kort.

Speler Prijzengeld (in ponden) 14. Krzysztof Ratajski 76.000 15. Raymond van Barneveld 75.500 16. Andrew Gilding 75.000 17. Dave Chisnall 74.000 18. William O'Connor 72.000

Prijzengeld Van Barneveld

Met zijn prestaties in het Zwitserse Bazel verdiende Van Barneveld 6000 pond. Een belangrijk bedrag dus in de race voor de World Grand Prix. Deelname betekent alvast een som van 7500 pond. "Zie jullie in Leicester", zette Van Barneveld met een duimpje bij een juichende foto bij de Swiss Darts Trophy.

