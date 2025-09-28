Raymond van Barneveld heeft zondag een ultieme kans laten liggen om weer eens ver te komen op een televisietoernooi. De Nederlandse dartslegende ging met één groot doel naar de Euro Tour in Zwitserland en toen dat al zondagmiddag bereikt was, lag het toernooi open voor hem om naam te maken. Maar hij faalde jammerlijk.

Voor Van Barneveld draaide de Euro Tour in Bazel maar om één ding: plaatsing voor de World Grand Prix volgende week (6 oktober). Daarvoor moest hij 's middags winnen van Ritchie Edhouse. Toen dat gelukt was met een klinkende 6-0 zege, wist hij dat hij 's avonds terug mocht komen om ook nog eens voor de knikkers te gooien. Stephen Bunting was zijn tegenstander, maar zo goed als Barney vrijdag en zaterdag was, zo matig was hij zondagavond toen het er om ging. Hij verloor kansloos met 6-2 van Bunting, met een gemiddelde van nog geen 84.

Kans laten liggen

De teleurstelling zal groot zijn bij Van Barneveld, die ook wist dat Luke Humphries al uitgeschakeld was. De nummer 1 van de wereld verloor in de achtste finales al van Ryan Searle. Met ook Luke Littler, Gerwyn Price en Michael van Gerwen afwezig, lag een uitstekend resultaat in de mogelijkheden. Maar bij eerste horde Bunting was het meteen einde verhaal. Van Barneveld moet zich troosten met de wetenschap dat hij naar het majortoernooi in Leicester mag.

Gian van Veen

Naast Van Barneveld zit er nog een Nederlandse darter in het toernooi. Gian van Veen bereikte zondagavond wél de halve finales door Rob Cross overtuigend te kloppen met 6-2. Hij speelt tegen Bunting. Eerder vlogen Jermaine Wattimena, Dirk van Duijvenbode, Richard Veenstra, Jitse van der Wal, Chris Landman, Wessel Nijman, Niels Zonneveld en Danny Noppert al uit het Euro Tour-toernooi in Zwitserland.

Cor Dekker

Cor Dekker, de in Nederland geboren Noor, is in Zwitserland ondertussen bezig aan een waanzinnig sterk toernooi. De boomlange darter schakelde achtereenvolgens Andrew Gilding, Peter Wright, Chris Dobey én Jonny Clayton uit. De nummer 115 van de wereld mag in de halve finale spelen tegen Luke Woodhouse.