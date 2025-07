Co Stompé heeft gereageerde op zijn eerdere uitspraken over Michael van Gerwen. De oud-darter, tegenwoordig actief als analist en commentator bij Viaplay, stelt dat zijn quotes verkeerd zijn weggezet. Zijn woorden vielen niet bij iedereen goed.

Stompé ging in gesprek met Shownieuws over de persoonlijke situatie van Van Gerwen. Mighy Mike ligt in een scheiding met zijn vrouw en Stompé zag dat een bepaalde kant opgaan. Hij twijfelde zelfs of Van Gerwen nog wel terug zou komen in het darten.

'Anders neergezet'

Tijdens de wedstrijd tussen Van Gerwen en Cross op de Poland Darts Masters gaf Stompé commentaar. Zijn uitspraken kwamen al gauw boven water. "Het is iets anders neergezet dan dat ik het gezegd heb", stelt de Amsterdammer. "Ik zei: 'áls hij terugkomt op niveau'. Maar goed, whatever. Het was een filmpje voor RTL Boulevard en dan maken ze er een heel andere tekstje van met een andere kop. Als je het filmpje had gekeken, dan hoorde je het me goed zeggen." Daarbij haalt hij Shownieuws en RTL Boulevard dus zelf door elkaar.

"Ik had het namelijk over zijn niveau. Dat is altijd afwachten, want hij was al niet in de beste doen. Nu is dat helemaal begrijpelijk, dus ik snap waar hij vandaan komt", vervolgt Stompé.

'Kansloos'

De teksten van Stompé kwamen ook bij Van Gerwen aan, zo vertelde goede vriend en oud-profdarter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Hij stelde dat Van Gerwen enorm veel last had van dat soort uitspraken. "Kansloos toch? Je staat er zo ver vandaan en dat je dan zulke opmerkingen maakt", verzuchte Van der Voort.

Comeback

Sinds zijn terugkeer is het nog geen rozengeur en maneschijn voor Van Gerwen. Zowel tijdens de World Series of Darts in de Verenigde Staten als in Polen ging hij snel onderuit. In New York was Gerwyn Price te sterk, terwijl Cross hem in Gliwice te slim af was.