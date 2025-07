Michael van Gerwen is zaterdag uitgeschakeld in de kwartfinale van de Poland Darts Masters. In Gliwice was Rob Cross in een uiterst matige partij te sterk voor de Nederlander: het werd 6-4.

Van Gerwen stond ingepland in de laatste kwartfinale van de avond. Rob Cross, die een dag eerder met 6-2 te sterk was voor Krzysztof Kciuk, was zijn tegenstander. Mighy Mike won met 6-4 van de Kroaat Pero Ljubic.

Topdarter Michael van Gerwen viert bescheiden nieuw succes na veelbesproken rentree Michael van Gerwen heeft opnieuw een overwinning gepakt na zijn veelbesproken rentree. Hij won in de eerste ronde van de Poland Darts Masters, nadat hij vorige week datzelfde deed op de US Darts Masters in New York. Simpel ging dat deze keer niet.

In het begin van de partij leken beide mannen niet te willen winnen. Cross begon nog wel prima, maar Van Gerwen liet veel dubbels liggen. Dat werd vooral in leg vier duidelijk, toen Voltage de Nederlander alle kans gaf om 2-2 te maken. Van Gerwen liet dit na, waardoor Cross het verschil bij twee hield. De Engelsman was pas na 27 pijlen uit om die leg te winnen.

Twee legs later maakte Van Gerwen alsnog gelijk, maar vervolgens kreeg hij ook meteen weer een break om zijn oren. Het duel, waarbij het niveau dus niet al te hoog lag (allebei rond de 90 gemiddeld), kabbelde voort, maar beide mannen kregen geen vat op hun eigen spel. Cross trok het duel uiteindelijk over de streep: 6-4.

Scheiding

Momenteel zit Van Gerwen in een lastige periode. Enkele weken geleden werd duidelijk dat hij en zijn vrouw gingen scheiden, waardoor de Brabander besloot om het darten even te pauzeren. Zo miste hij enkele vloertoernooien en de World Cup of Darts.

In New York vorige week maakte Van Gerwen zijn rentree. Hoewel hij de eerste ronde nog wel doorkwam, maakte hij vervolgens geen indruk tegen Gerwyn Price. Luke Humphries werd de grote winnaar in 'the big apple'. De nummer één van de wereld was er in Polen niet bij.

Topdarter Michael van Gerwen strandt tegen oud-wereldkampioen bij comeback na relatiebreuk Michael van Gerwen is er bij zijn rentree aan het dartbord niet in geslaagd om direct een toernooi te winnen. De drievoudig wereldkampioen keerde na een tijdelijke pauze terug op de US Darts Masters, maar strandde in de kwartfinales tegen Gerwyn Price.

Poland Darts Masters

In de andere kwartfinales waren Stephen Bunting, Luke Littler en Price de winnaars. Littler was titelverdediger in de Poolse stad, maar kwam er in de halve finales niet aan te pas tegen Bunting, die met 7-3 te sterk was voor de jongste wereldkampioen ooit. Price bleek te sterk voor Cross en dus ging de finale tussen Price en Bunting. Die wedstrijd was wél spannend, want het maximale aantal legs moest gespeeld worden. De Welshman won de beslissende vijftiende leg: 8-7.