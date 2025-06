Michael van Gerwen hield zijn privésituatie na de aankondiging dat hij ging scheiden van ex-vrouw Daphne bewust zo verborgen mogelijk. Dat lukte hem goed, omdat ook zijn omgeving niks zei tegen de roddelpers. Toch maakte één iemand het 'groter en moeilijker' voor Van Gerwen door een interview te geven. Dartsanalist Co Stompé zorgde zo voor het nodige onbegrip.

Ex-profdarter Vincent van der Voort snapt niet waarom Stompé zich met de zaak bemoeide door bij Shownieuws te opperen dat Van Gerwen na zijn privéproblemen 'misschien wel helemaal nooit meer terug zou keren als profdarter'. Met die opmerking was Van Gerwen niet blij, zo stelt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

"Kansloos toch? Je staat er zo ver vandaan en dat je dan zulke opmerkingen maakt", verzucht Van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door hoofdschuddend.

'Daar heeft Michael veel last van gehad'

"Daar heeft Michael veel last van gehad, dat is toch jammer. Uit zo'n uitspraak komen heel veel vragen, zeker als je gaat zeggen dat Michael misschien wel nooit meer terugkomt. Terwijl hij er helemaal niets vanaf weet." Zelf heeft Van der Voort ook geen beste band met zijn collega bij Viaplay, maar volgens hem zijn Michael en Co wat dat betreft 'misschien nog wel erger'. "Er kwamen heel veel vragen en dat was vervelend. Michael had net de eerste storm gehad..."

'Hij maakt het groter en moeilijker'

Van der Voort wil niet teveel oude koeien uit de sloot halen, maar hij vindt het niet nodig dat Stompé zich zo uitgelaten heeft. "Ze hebben zoveel mensen benaderd en iedereen zegt niks. En hij voelt zich geroepen om dat wel te doen, terwijl hij er heel ver vandaan zit. Dat is vooral vreemd." Toch wil hij Stompé niet zwart maken. "Hij staat er vrij in, want hij wordt er naar gevraagd. Hij heeft niet iets gedaan wat niet mag. Hij mag antwoord geven. Alleen: door zijn interview maakt hij het weer groter en moeilijker voor Michael."

