Michael van Gerwen is pas net terug als darter, maar leeft nu al weer van toernooi naar toernooi. Vorig weekend speelde hij nog in New York de US Darts Masters en dit weekend staat voor de Nederlandse topdarter alweer het volgende World Series-toernooi te wachten. Dit keer in Polen, waar donderdag zijn volgende obstakel uit de koker kwam rollen.

De World Matchplay is half juli en dus Van Gerwen er momenteel weer alles aan om in topvorm op het 'zomer-WK' te staan. Daarom gooit hij vrijdag en (hopelijk) zaterdag alweer tijdens de Poland Darts Masters in de Poolse stad Katowice. Daar is de loting voor geweest en dus kent de Nederlander zijn eerste tegenstander. De Kroaat Pero Ljubic is het volgende obstakel voor MVG sinds zijn rentree als darter.

Rentree Michael van Gerwen

Van Gerwen is druk bezig om het 'thuis' allemaal te regelen nadat hij eind mei aankondigde van zijn ex-vrouw Daphne te gaan scheiden. Hij speelde ruim een maand geen wedstrijd en keerde vorige week in New York terug aan de oche. Daar won hij van Leonard Gates in de eerste ronde, wat voor een uitbarsting aan emoties zorgde. Een dag later was topdarter Gerwyn Price te sterk voor de drievoudig wereldkampioen en kon Van Gerwen weer naar huis in Vlijmen.

Topdarter Michael van Gerwen beleeft 'emotioneel moment' na relatiebreuk: 'Alles kwam eruit' Michael van Gerwen keerde afgelopen weekend in New York na een hectische periode weer terug als darter. De 36-jarige Nederlander beleefde bij de US Darts Masters een 'emotionele comeback'. Van Gerwen ligt sinds een maand in scheiding net zijn ex-vrouw Daphne. Hoe wordt er teruggekeken op zijn veelbesproken rentree?

Slecht debuutjaar

Ljubic won afgelopen januari zijn tourkaart tijdens Q-School, maar zijn debuut als prof bij de PDC verliep vervolgens desastreus. Hij verloor alle wedstrijden die hij speelde tot half mei. Pas tijdens Players Championship 15 op 13 mei boekte hij zijn eerste zeges als profdarter. Op de vloer was hij toen te sterk voor Callan Rydz en Danny Lauby. In de derde ronde verloor hij vervolgens van Ross Smith. Op 19 juni won hij zijn derde duel tijdens Players Championship 19, toen hij te sterk was voor de opkomende Duitser Niko Springer.

'Probleem' van topdarter Luke Littler wordt steeds groter: 'Die jongen moet nog een hoop leren' Luke Littler heeft een probleem. Dat is de mening van Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Het imago van de jongste wereldkampioen ooit (18) brokkelt steeds verder af. "Dat is wel een probleempje, zeker omdat hij nog zo lang door moet", zegt de Nederlandse ex-profdarter.

Vernieuwde Michael van Gerwen

Nu mag Ljubic zich dus gaan meten met een vernieuwde Van Gerwen. De Nederlander verscheen in Amerika als een herboren man. Niet alleen is hij kilo's lichter en heeft hij afscheid genomen van zijn beugel, hij gaat ook nog eens in een andere kleur gekleed dan het iconische groen van de afgelopen jaren. Daar krijgt hij veel complimenten over. De Poland Darts Masters, onderdeel van de Worid Series, wordt op 4 en 5 juli gespeeld. Check hieronder de loting van de eerste ronde.

Topdarter Michael van Gerwen krijgt veel complimenten over grote verandering Michael van Gerwen keerde meer dan alleen terug van een maand dartspauze vanwege de scheiding met zijn ex-vrouw. De drievoudig wereldkampioen zag er ook heel anders uit bij zijn rentree op de US Darts Masters in New York. Hij had zijn kenmerkende groene shirt ingewisseld voor zwart met groene accenten. "Dit wordt zijn vaste shirt de komende tijd", weet goede vriend Vincent van der Voort.

Loting Poland Darts Masters

Stephen Bunting - Tytus Kanik

Jonny Clayton - Krzysztof Ratajski

Nathan Aspinall - Radek Szaganski

Luke Littler - Karel Sedlacek

Gerwyn Price - Sebastian Bialecki

Chris Dobey - Gyorgy Jehirszki

Rob Cross - Krzysztof Kciuk

Michael van Gerwen - Pero Ljubic

Beluister de podcast

Benieuwd wat Vincent van der Voort en Damian Vlottes over de rentree van Michael van Gerwen te zeggen hebben? In de nieuwe aflevering van de Darts Draait Door-podcast gaat het er uitgebreid over. Ook wordt de US Darts Masters uitgebreid geanalyseerd en wordt er vooruitgeblikt op de laatste plekjes die verdeeld worden voor de World Matchplay. Beluister de aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcast.