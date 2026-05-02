Twee mensen die pijltjes naar een bord gooien: dat kan een spektakel opleveren, maar soms heb je een verhaal om de wedstrijd heen nodig om het wat pikanter te maken. Wat dat betreft komt de recente confrontatie tussen topdarters Luke Littler en Gian van Veen best goed uit. Ook de baas van dartsbond PDC heeft zijn zegje gedaan over de situatie.

Hoe zat het ook alweer? Begin april kwamen Van Veen en regerend wereldkampioen Littler elkaar tegen bij een speelavond van de Premier League Darts in Manchester. De twee maakten er een spannende partij van en bij een stand van 5-5 moest de elfde leg de beslissing brengen, nadat de Nederlander in de negende leg al een matchdart had gemist.

Van Veen zag Littler in eerste instantie één pijl missen om het met een 134-finish af te maken en kreeg toen zelf de kans. Daarbij ging het fout tussen beide spelers. "Ik sta op 90, ik mis dubbel-15 en draai me om, omdat ik er enorm van baal. Ik zie hem zijn hand omhoog werpen naar het publiek, hij was echt aan het juichen dat ik miste. Dat vind ik niet normaal", reageerde Van Veen bij Viaplay na de partij. De Nederlander zag tijdens het interview ook nog beelden van een gebaar dat Littler achter zijn rug maakte: "Ik zie nu ook zijn reactie dat ik aan het huilen ben, dat vind ik niet normaal.

Excuses

Veel dartsvolgers vonden dat Littler zich had misdragen, maar de Engelsman zag en ziet het anders. Hij vindt dan ook dat er geen reden voor hem is om excuses aan te bieden of anderszins het goed te maken met Van Veen. Ook zei Littler dat hij sowieso niet op mensen afstapt voor een praatje en dat als iemand iets met hem wil bespreken, diegene maar eerst op hem af moet stappen.

Matt Porter, ceo van PDC, zegt tegen Sky Sports over Littler: "Luke heeft altijd genoten van interactie met het publiek. Maar als je de fans een beetje opjut, dan kun je ook verwachten dat ze reageren. Dat hoort er gewoon bij. Als je eenmaal in een bepaalde dynamiek zit, kan dat zich blijven herhalen. Dan moet je soms iets veranderen om dat te doorbreken."

Geen probleem

Ook Porter heeft gezien dat Littler schijnbaar de hele zaak achter zich heeft gelaten. Afgelopen donderdag pakte hij bijvoorbeeld nog de speelavond in de Premier League Darts, te Aberdeen. "Als het hem echt stoort, zal hij zijn aanpak aanpassen. Maar als hij het van zich af kan laten glijden, als water van een eend, dan is er eigenlijk geen probleem", stelt Porter.

Van Veen en Littler hebben sinds hun roemruchte clash geen onderling duel meer gespeeld. Het is dus nog even wachten of de heren als ze elkaar weer op het podium treffen respectvol benaderen. Hoe dan ook hoeven we geen ingreep van de PDC te verwachten. Porter denkt dat het allemaal vanzelf overwaait: "Dit soort dingen gaan in golven. Vandaag is dit het onderwerp, morgen is er weer iets anders waar iedereen over praat."