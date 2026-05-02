Dit weekend is er geen dartstoernooi gepland door de bond PDC, waardoor de spelers kunnen genieten van wat vrije tijd. En zo kon het gebeuren dat dartspionier Raymond van Barneveld en nieuwe ster Gian van Veen elkaar opzochten.

De 59-jarige Barney en 24-jarige The Giant zitten in totaal uiteenlopende fases van hun loopbaan. De Haagse oud-wereldkampioen Van Barneveld is al dik 40 jaar actief in de sport, pakte bij zowel de bond BDO als de PDC de grootste titels die er zijn en ging al eens met pensioen. Vervolgens ging hij het spelletje toch te veel te missen en was ook het financiële component een factor in zijn beslissing om terug te keren op de tour. De laatste jaren verlopen echter zeer moeizaam voor de levende legende.

Van Veen is juist in een mum van tijd als een komeet opgeklommen naar de top. In 2025 won hij bijvoorbeeld het EK darts en bij het afgelopen WK darts reikte hij tot de eindstrijd. Inmiddels staat hij op de ranglijst Order of Merit op plek drie.

Pizza

Zaterdagmiddag verscheen er een foto op de Instagram-pagina van Van Barneveld. Als die twee samen zijn, zou je verwachten dat het is voor een wedtrijd of demo-potje of training, maar ze hadden op een opvallende locatie afgesproken. Namelijk op een plek die weinig met de sport te maken heeft: een restaurant.

"Aan het genieten van een lekkere lunch met Gian van Veen", schrijft hij erbij. De heren kozen voor een pizza.

Dart Kings

Van Veen en Barneveld kennen elkaar al een paar jaar, bijvoorbeeld doordat ze beiden deel uitmaakten van het team TOTO Dart Kings. Dat was een in 2022 opgerichte ploeg die aanvankelijk bestond uit Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort en Raymond van Barneveld. Een jaartje later mocht ook Van Veen toetreden.

Het team is echter sinds april 2025 inactief, gezien de naamgever vanwege strengere regels voor gokwebsites het niet meer rendabel vond om het project voort te zetten. Sportmarketeer Chris Woerts, ook bekend van zijn bezoekjes aan de talkshow Vandaag Inside, zei destijds tegen de NOS dat werd gezocht naar een nieuwe sponsor. "We zijn er volop mee bezig, maar het is een krappe sponsormarkt", aldus Woerts.

Agenda

Komende week is de dartsagenda weer goed gevuld. Players Championship 13 en 14 zijn op maandag en dinsdag, donderdag is er een speelavond van de Premier League Darts in Leeds en vrijdag tot en met zondag vindt de Euro Tour plaats in Oostenrijk.