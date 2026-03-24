Ex-profdarter Vincent van der Voort kreeg afgelopen week een jammerlijk berichtje van de inmiddels ex-manager van Raymond van Barneveld. De dartslegende en zijn jarenlange manager Ben de Kok zijn uit elkaar. "Je hebt het idee dat het nu een definitieve breuk is", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

"Ik kreeg een berichtje van zijn manager dat ze gestopt zijn met elkaar", vertelt Van der Voort. "Er zijn wat dingen voorgevallen en het loopt niet meer. Ze zijn allebei hun eigen weg gegaan en nu is het afwachten wat voor gevolgen dat zal hebben voor Raymond. Dit is weer iets wat je niet wil. Ze zijn heel lang bij elkaar geweest en dit was al de derde keer dat ze samenwerkten."

'Dit is niet goed'

Volgens Van der Voort lijkt het erop dat de twee metgezellen nu definitief afscheid hebben genomen van elkaar. In het verleden stopte hun samenwerking wel vaker, maar keerden ze telkens bij elkaar terug. Tot nu, zo lijkt het. "Dit kost ook allemaal energie en levert allemaal gedoe op. Dat is niet optimaal. Gaat Raymond nu op zoek naar een nieuw management of gaat hij het zelf doen? Ik weet het niet, maar dit is niet goed."

Kansloze missie

Een manager in het darts investeert doorgaans veel in zijn speler. Hij regelt vluchten, verblijf en vervoer en wordt vervolgens betaald uit het prijzengeld dat de darter verdient. Juist dat prijzengeld blijft bij Van Barneveld de laatste tijd echter achter. Afgelopen week strandde hij op de Euro Tour in België al in de eerste ronde na een kansloze 6-1 nederlaag tegen Boris Krcmar.

'Wat heb je te bieden?'

"Wat heb je nu te bieden als Raymond zijnde? Hij verkoopt zichzelf niet echt. Als je erin stapt als manager, is het een verkapte investering. Reken maar uit wat hij moet verdienen om zo iemand te kunnen betalen. Het is een tricky situatie. Waar ga je het geld voor diegene voor terugverdienen? Hij zit behoorlijk in de hoek in waar de klappen vallen", vreest Van der Voort.

Rafael van der Vaart

Of het kamp van ex-topvoetballer Rafael van der Vaart hier een rol in kan spelen, is nog onbekend. Hij had zich gemeld bij 'Barney' met de vraag of hij hem kon helpen om uit het diepe dal te klimmen waar hij sportief en mentaal in zit. "Er is een eerste voorstel gedaan vanuit hen", weet Van der Voort. "Qua fit worden enzo. Maar we moeten eerst maar eens afwachten wanneer Raymond ermee naar buiten komt. Wat dan de bedoeling wordt."

'Op deze manier doorgaan heeft totaal geen zin'

Vooralsnog ziet het er niet best uit bij Van Barneveld, die met zijn ziel onder zijn arm op de podia staat. "Zijn uitstraling was niks, aangeschoten wild", zag Van der Voort in België. "Geen schim van de Van Barneveld die we gekend hebben. Het is een terugkerend verhaal. Dit schiet niet op, op deze manier doorgaan heeft totaal geen zin."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt er gebeld met Gian van Veen, die dagenlang in het ziekenhuis lag met nierstenen. Ook bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de afgelopen dartsweek en alles wat er nog komen gaat. Beluister 'm hieronder of check in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.