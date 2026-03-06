De worstelende Raymond van Barneveld heeft eindelijk weer eens een succesje geboekt. Hij won vrijdagmiddag in de derde ronde van het UK Open, nadat hij meerdere matchdarts tegen kreeg. Dat deed zichtbaar veel met de 58-jarige Van Barneveld, die uitkijkt naar de samenwerking met oud-topvoetballer Rafael van der Vaart.

Van Barneveld was er niet gerust op toen hij de loting zag. De Tsjech Karel Sedlacek was hem de voorgaande vier keer de baas. "Hij maakt de laatste tijd echt wel stappen, hij staat goed te spelen", vertelt Van Barneveld na afloop. "Ik was echt wel gewaarschuwd." Dat was op het podium ook terug te zien; Sedlacek snelde naar een 5-2 voorsprong en leek de overwinning binnen te hebben. Hij kreeg zijn winnende pijl er echter niet in, dus kon Barney terug komen.

Net als bijna altijd lukte het bij Van Barneveld achter de schermen allemaal wel, maar eenmaal voor het echie volgde de ene 60 na de andere. "Ik dacht: hoe kan dit nou?", aldus de vijfvoudig wereldkampioen, die zich niet gewonnen gaf. "Ik bleef vechten, ik bleef geloven. In de set-up en in mezelf. Het wordt dan 5-5 en de laatste leg was prima", zegt de darter die met 6-5 won.

Belabberd begin van 2026

Van Barneveld ging na een desastreus verlopen WK twee weken op vakantie naar Thailand. Ook greep hij naar een nieuw setje pijlen. Dat lijkt in zijn ogen te werken. "Ik moet vertrouwen pakken, elke wedstrijd weer. Als het valt, dan is het ongenaakbaar", verzekert hij bij Viaplay. "Alleen je moet het wel hier doen", erkent hij. "Maar ik ben o zo blij met deze overwinning."

De Nederlander begon het jaar met gemiddeldes rond de 80. "Dat viel enorm tegen. Zes toernooien en vijf keer eerste ronde eruit", blikt Van Barneveld terug. Links en rechts klonken dan ook geluiden dat het beter is om te stoppen. "Maar het is nog gewoon zó leuk", reageert de 58-jarige.

"Er is niks leukers en waanzinnigers dan hier op het podium staan met die mensen erachter", gaat de Nederlander verder. Toch straalt hij niet altijd uit dat hij het leuk vindt. "Dat komt omdat je vaak op je bek gaat. Maar ik ben super blij met deze winst. Hier kunnen we verder mee."

Samenwerking met Rafael van der Vaart

Met 'we' bedoelt Van Barneveld zijn nieuwe partner Rafael van der Vaart. De oud-international van het Nederlands elftal vertelde onlangs de dartsveteraan te willen begeleiden. "Hij heeft me vanmiddag geappt. Zijn vader Ramon en wat mensen daar omheen gaan me komende week een plan voorschrijven", schetst Van Barneveld, die benieuwd is wat hem te wachten staat. "Ik ben heel erg gegrepen door het enthousiasme van deze mensen. Dat mensen als Rafael zich bekommeren om mij, daar ben ik blij en trots mee."

Van Barneveld is dankbaar voor de hulp die hem is geboden. "Fantastische, lieve mensen. Het betekent heel veel voor me dat ze met mij bezig zijn. Of er heel veel of niets uit komt. Ze hebben wel mijn hart gewonnen, voor de rest van mijn leven."

UK Open

Van Barneveld gooit vrijdagavond tegen Wessel Nijman in de vierde ronde van het UK Open. Hij werd aan zijn landgenoot gekoppeld tijdens de bijzondere open loting van het toernooi.