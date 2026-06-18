Als een duveltje uit een doosje meldde Rob Cross zich woensdag weer eens als toernooiwinnaar. Hij was verrassend de beste tijdens Players Championship 22 en sluit daarmee voorlopig een vreselijke privéperiode af. Hij maakte vorige week bekend dat hij en zijn vrouw zijn gescheiden en werd eerder dit jaar ook al gestraft voor gedoe met de belasting rondom zijn eigen onderneming. Ex-prof Vincent van der Voort vindt het maar wat knap dat Cross zich meteen zo herstelt.

De 35-jarige Cross, voormalig wereldkampioen, versloeg woensdag in de finale de Nederlander Mike Kuivenhoven en pakte zo zijn eerste titel van het jaar. Een wonder, gezien zijn persoonlijke problemen. Volgens Van der Voort is dat wel een verklaring voor de vormdip waarin hij zat en waarom het nu ineens beter gaat. "Misschien is het wel opluchting, dat nu de kogel door de kerk is", zegt de Nederlandse ex-prof in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Situatie als Michael van Gerwen

"Een moeilijke tijd voor die man, dat is duidelijk." Cross en z'n vrouw hebben ook nog eens vier kinderen. De situatie doet Van der Voort denken aan de fase waar zijn goede vriend Michael van Gerwen afgelopen jaar doorheen ging. Ook de Nederlandse nummer vier van de wereld scheidde van zijn ex-vrouw Daphne en moest zijn aandacht besteden aan het zo goed mogelijk opvoeden van zijn twee kinderen. "Ik heb gezien hoe moeilijk het voor hem was om het allemaal te managen", zegt Van der Voort. "Echt niet makkelijk, echt een hele vervelende situatie."

De scheiding komt nog bovenop de veroordeling die Cross kreeg voor belastingontduiking, waardoor hij tonnen Britse ponden moet terugbetalen de komende jaren. Maar zo'n scheiding slaat ook de steun en toeverlaat onder je weg in toch al moeilijke tijden.

'Iedereen zal er last van hebben'

"Dit gebeurt in het leven. Waar dan ook. Maar dit gaat niet in je koude kleren zitten. Michael kon alles altijd heel goed afsluiten, maar ik zag in die scheiding dat ook hij klein te krijgen was. Het kwam echt binnen bij hem. Iedereen zal daar last van hebben, dat kan niet anders. Als hij het pad-Van Gerwen gaat kiezen, gaan we nog mooie dingen zien van Rob", sluit Van der Voort lachend af, wijzend op de festivalfilmpjes en andere gekkigheden die Van Gerwen beleefde in zijn eerste maanden als vrijgezel.

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de extra aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes uitgebreid over de kansen van Raymond van Barneveld, Dimitri van den Bergh, Scott Williams en Peter Wright om het WK darts te halen. Ook komt de slechte kwaliteit van de nieuwe Winmau BladeX-borden voorbij. Beluister 'm hieronder of tune in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

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