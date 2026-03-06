Jimmy van Schie strandde in de tweede ronde van de UK Open. De kersvers Nederlandse tourkaarthouder verloor met 6-2 van de Engelsman Tom Bissell. Dat klinkt fors, maar de zaken hadden anders kunnen lopen als de pijl van de darter op een bepalend moment niet uit het bord viel. Dat was niet de eerste keer dat het hem overkwam.

De 32-jarige Van Schie werd in december wereldkampioen bij dartsbond WDF. Die vorm trok hij door naar Q-School, waar tourkaarten van de PDC te verdienen waren. De Nederlander werd voor het eerst prof en speelde gelijk daarna zijn eerste major als prof. Op de Winmau World Masters strandde hij al in de eerste ronde. Ook toen viel er tegen Ross Smith een pijl uit het bord voor Van Schie.

Jimmy van Schie met pech uit UK Open

De PDC is dit jaar overgestapt naar nieuwe borden van Winmau. Deze versie vertoont in het begin nog wat kinderziektes. Meerdere spelers, ook op vloertoernooien, hebben al last gehad van pijlen die uit het bord ketsten of vielen. Maar voor Van Schie gebeurde het vrijdagmiddag op een desastreus moment. De Nederlander keek tegen een 4-2 achterstand aan toen hij vanaf 130 mocht aanleggen.

Bissell stond te wachten op 40 in de leg van Van Schie. De finish móest dus uit van de Nederlander. Dat gebeurde ook, ware het niet dat zijn pijl uit de roos viel. Via X ontstond er meteen een hoop kritiek op de kwaliteit van het bord. "Spelers zouden Winmau moeten kunnen aanklagen voor deze vreselijk gemaakte borden dat ze prijzengeld kost", schreef iemand.

It’s just awful, the PDC and Winmau just signed a new long-term deal too… I really hope they aren’t using the Blade X long term, looking a mistake that they use it at all. https://t.co/ti2z5r48mL — Brandon 🐏 (@brandondcfc04) March 6, 2026

Van Schie zoekt naar verklaring

De hoofdrolspeler zelf wist ook niet wat hij zag. "Die bull die er weer uit valt... Net als bij de World Masters", verzuchtte Van Schie bij Viaplay. "Op de herhaling zie je dat hij (de pijl, red.) er gewoon in zit. En dan valt hij er gewoon uit, hij klapt er gewoon uit. Ik heb net nieuwe punten er op gezet, dus daar kan het ook niet aan liggen. Misschien een beetje geluk de volgende keer, dat het gewoon mee zit."

De UK Open is een bijzonder toernooi bij de PDC. Het is namelijk het enige met een open loting. Dat betekent dat de grote namen elkaar gewoon kunnen treffen. Onder anderen Michael van Gerwen, Gian van Veen en Danny Noppert stromen vanaf ronde 3 in. De UK Open is ook te vergelijken met de FA Cup bij het voetbal.