Het WK darts zit er pas net op of het volgende belangrijke toernooi begint alweer. Alle toppers en bekende namen ontbreken op Q-School, dus waarom is het dan zo'n groot ding? Jaarlijks proberen honderden amateurs om de stap naar de PDC te zetten in hun droom om professional te worden. Een recordaantal van 925 deelnemers doen mee om één van de 29 felbegeerde tourkaarten te winnen. Zo zit het toernooi in elkaar.

Q-School is de plek waar dromen beginnen én eindigen. In een week tijd wordt bepaald wie professioneel darter kan worden en wie weer een jaar moet wachten. Alle darters, van Gian van Veen tot Luke Littler, moeten beschikken over een tourkaart om aan alle toernooien van de PDC mee te mogen doen. Zo gauw je een tourkaart hebt, is die twee jaar geldig. Een darter behoudt 'm langer als diegene binnen de twee jaar in de top-64 van de wereldranglijst staat. Val je er na twee (of meer) jaar buiten, dan moet je op Q-School weer proberen terug te keren op het circuit.

Twee locaties, twee onderdelen

Het toernooi is verdeeld over twee locaties en twee onderdelen. Op 5, 6 en 7 januari spelen in Milton-Keynes (Engeland) en Kalkar (Duitsland) alle inschijvingen om tot de beste zestien van de dag te komen. Lukt dat, dan ga je automatisch door naar de 'Final Stage', die van 8 tot en met 11 januari duurt. Een aantal grote namen is vrijgesteld van die eerste fase, zoals WK-gangers Charlie Manby, Andreas Harrysson en de Nederlander Jurjen van der Velde.

500 euro

Inschrijven kost zo'n 500 euro en kan door iedereen van zestien jaar of ouder worden gedaan. Eenmaal in de 'Final Stage' aanbeland, dan krijgen de twee finalisten van elke dag automatisch een tourkaart. De overige dertien tourkaarten worden verdeeld op basis van een ranglijst over de vier dagen. Dus darters die over vier dagen constant goed spelen, maken een grote kans op zo'n felbegeerd startbewijs bij de PDC.

Bekende namen

Bekende namen die wél aan de eerste fase meedoen, zijn Cristo Reyes (op het WK darts in de eerste ronde nog tegen Van Veen gespeeld), Jeffrey de Zwaan, Jimmy van Schie, Xanti van den Bergh (broertje van Dimitri), Noa-Lynn van Leuven en Viaplay-analisten Jerry Hendriks en Ron Meulenkamp. Ook in de Engelse variant van Q-School doen bekende namen mee: John Henderson, Steve Beaton, drievoudig wereldkampioen John Part en David Davies (tegenstander Luke Littler in tweede ronde WK darts).

Geen tourkaart? Geen probleem

Omdat er 925 namen om 29 tickets strijden, blijven er vooral heel veel teleurgestelden over. Voor hen is het niet meteen einde verhaal, want zij mogen meedoen aan de Challenge Tour in 2026. Dat is het circuit voor darters zonder tourkaart en kan zelfs een ticket voor het WK darts opleveren. Zo won Stefan Bellmont afgelopen jaar de Challenge Tour en won de Zwitser op het WK darts van legende Raymond van Barneveld. Omdat hij de Challenge Tour won, mag hij Q-School overslaan en is hij al zeker van een tourkaart.