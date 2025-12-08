Hij werd in 2021 wereldnieuws met een historische negendarter op het WK darts, maar daarna werd het opvallend stil rond William Borland. Geen tourkaart meer, geen optredens op grote toernooien en ook dit jaar is hij niet van de partij in Ally Pally. Nu heeft de Schotse darter eindelijk zelf uitgelegd waarom hij van de radar verdween.

Borland werd destijds in één klap een sensatie door zijn overwinning op Bradley Brooks te beslissen met de eerste winnende negendarter ooit op het WK. Het publiek ontplofte, zijn naam ging de wereld over en velen dachten dat zijn definitieve doorbraak was ingezet. Maar achter de schermen speelde iets wat zwaarder woog dan sport.

'Ik moest kiezen tussen darten en mijn familie'

In gesprek met Online Darts vertelt de 28-jarige dat de gezondheid van zijn moeder en oma flink achteruitging. "Ik moest kiezen tussen egoïstisch zijn en blijven darten, of voor mijn oma en moeder zorgen", zegt hij. "Daarom besloot ik om twee maanden vrij te nemen om voor ze te zorgen en ze te helpen", aldus Borland. Die pauze kwam hem duur te staan. Door het gemis aan toernooien verloor hij zijn ritme én uiteindelijk zijn tourkaart. En zo glipte een nieuw WK-avontuur langzaam uit beeld.

Toen de situatie thuis iets beter werd, probeerde Borland het opnieuw. Hij speelde de laatste acht Pro Tours van het jaar en werkte hard om alsnog een ticket voor het WK te bemachtigen. "Ik heb mijn best gedaan, maar het mocht niet zo zijn", blikt hij terug. Zijn beste resultaten kwamen net te laat om nog een verrassende kwalificatie af te dwingen.

Zorgen blijven Borland achtervolgen

De zorgen rond zijn familie zijn bovendien nog niet volledig voorbij. "Mijn moeder ondergaat tests voor Alzheimer. Hopelijk leidt dat tot niets", zegt Borland. "Het is een opluchting dat ze nu fitter is, maar het neemt veel van mijn gedachten weg. Als ik weg ben, zie ik ze weinig, en als ik thuis ben, ben ik aan het werk."

'Hopelijk zien jullie me volgend jaar weer'

In Ally Pally zal Borland dit jaar dus helaas niet op het podium staan, maar binnen zijn omgeving wordt vooral respect uitgesproken voor de manier waarop hij zijn familie boven zijn carrière plaatste. En zelf blijft hij hoopvol. "Hopelijk zien jullie me volgend jaar weer terug", blikt hij positief vooruit. "Met mijn familie in goede gezondheid, dat is het belangrijkste."