Het nieuwe dartsseizoen is officieel begonnen. Ver buiten de schijnwerpers jagen honderden darters in Engeland en Duitsland op een felbegeerde tourkaart van de PDC. Zo ook John Part, de Canadese tweevoudig wereldkampioen. De 59-jarige Noord-Amerikaan heeft een belangrijke eerste stap gezet.

Part heeft er al een rijke dartcarrière opzitten, maar die wil hij nieuw leven inblazen. Darth Maple won in 2003 en 2008 twee wereldtitels. Verder was hij nog bij veel grote toernooien de verliezend finalist, omdat Phil Taylor destijds heerste. In 2016 plaatste Part zich voor het het eerst in 22 jaar niet voor het WK.

Toen was de Canadees al begonnen als commentator bij Sky Sports - wat hij tegenwoordig nog steeds doet. Begin 2017 werd Part opgenomen in de PDC Hall of Fame. Uiteindelijk ging zijn loopbaan als een nachtkaars uit door een slepende schouderblessure en de daaropvolgende coronaperiode. Maar een terugkeer was iets waar hij altijd aan dacht.

John Part zet belangrijke stap op Q-School

"Ik denk niet dat ik ooit écht zal stoppen met darten", zei hij vorig jaar in gesprek met Express. Toen had Part er al twee onsuccesvolle deelnames aan Q-School opzitten, in 2024 en 2025. "Ik hou nog steeds van het spel en van de competitie. Ik geniet er nog steeds van", aldus de Canadees.

Dit jaar schreef Part zich weer in. De eerste twee dagen van de eerste fase verliepen niet al te best voor Darth Maple, hij won geen enkele wedstrijd. Maar op de dag dat het moest liet hij zijn beste spel zien. Part begon de allesbeslissende dag met een 5-0 overwinning, gevolgd door een overtuigende 5-1 zege. Bij de laatste 64 versloeg hij de Schot Darren McMahon met 5-3.

Part had daarna nog één zege nodig om zich te verzekeren van de finalefase van Q-School. Bij de laatste 32 was hij echter niet opgewassen tegen de Ier Ultan McDyer: 5-3 verlies. Desondanks voegde de Canadees zich op legsaldo bij de beste 47. Part eindigde op het laatst aangewezen plekje met 3 punten. Evenveel als de Engelsman Kevin McDine, maar het legsaldo was in het voordeel van Part: +7 om +5.

John Part is also through to Final Stage!



The Canadian icon claims the 47th and final place on the UK Qualifying School Rankings list to preserve his hopes of returning to the professional circuit! pic.twitter.com/xTDed7LAZH — PDC Darts (@OfficialPDC) January 7, 2026

Finalefase Q-School

Part heeft dus een eerste stap gezet richting een rentree, maar er is ook nog een lange weg te gaan. De Canadees is door naar de finalefase, waar de tourkaarten pas voor het grijpen liggen. Daar doen 128 deelnemers aan mee per locatie. Er wordt in Engeland en Duitsland gespeeld. Bekende WK-gangers als Charlie Manby, Andreas Harrysson en de Nederlander Jurjen van der Velde mochten de eerste ronde overslaan.

Dat gold niet voor Part, John Henderson en Steve Beaton. Die twee laatstgenoemde veteranen plaatsten zich net als de Canadees voor de finalefase. In het Verenigd Koninkrijk zijn 13 tourkaarten beschikbaar, in Europa 16. Vanaf donderdag 8 tot en met 11 januari gooien de darters daarvoor.

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door met WK-finalist Gian van Veen

