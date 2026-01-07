De wetten op Q-School zijn ontzettend hard. Dromen worden waargemaakt of beëindigd. Voor 43 Nederlanders is de wens om (weer) prof te worden nog springlevend, onder wie Jeffrey de Zwaan en Ron Meulenkamp. Een ander bekend gezicht van Viaplay sneuvelde echter in de eerste fase.

Eén slechte dag kan het einde van de PDC-droom betekenen. Daar kan menig darter over meepraten. Kort na het WK togen de spelers in de hoop om prof te worden naar Milton Keynes (Engeland) of Kalkar (Duitsland) om een felbegeerde tourkaart te verdienen. Maar het gros moest eerst de eerste fase zien te overleven. Een recordaantal van 925 deelnemers had zich ingeschreven.

Nederlanders naar finalefase

In totaal maken nog 43 Nederlands op een tourkaart. Onder hen bevinden zich Jelle Klaasen, Jamai van den Herik, Jurjen van der Velde en Chris Landman. Zij mochten net als vijf landgenoten de eerste fase overslaan. 32 andere Nederlanders verdienden via de eerste fase een plekje in de finalefase.

Daarbij horen onder anderen Jeffrey de Zwaan en Danny Jansen. Dat deden ze door bij de laatste 16 te eindigen op een van de drie dagen. Ron Meulenkamp daarentegen werkte ze via de ranglijst in de finalefase. De analist van Viaplay stond aan het einde van de rit op een verdienstelijke 26e plek, waar een plaats bij de beste 54 voldoende was.

Jerry Hendriks stelt teleur

Jerry Hendriks, een collega van Meulenkamp bij de streamingdienst, stelde teleur. Hij maakte tijdens het WK darts al bekend dat hij er niet veel vertrouwen in had, vanwege aanhoudend blessureleed. In Kalkar won de Limburger slechts één potje, waarvoor hij zelfs geen punt kreeg voor de ranglijst. Op dag 3 verscheen hij al niet meer aan de oche.

Wie zich wel plaatste voor de finalefase was Mason Whitlock. De zoon van de Australische dartslegende Simon deed dat net als Meulenkamp via de ranglijst. Mason hoopt in de voetsporen te treden van zijn vader, die onlangs nog meedeed aan het WK.