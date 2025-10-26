De drie Nederlanders die in de halve finale van het EK darts stonden, hebben voor gigantisch kijkplezier gezorgd. Het duel tussen Michael van Gerwen en Gian van Veen was spannend tot de laatste pijl, terwijl Danny Noppert ook een bizarre pot speelde tegen Luke Humphries. Helaas krijgen we geen volledig Hollandse finale.

De 23-jarige Van Veen mocht zich opmaken voor zijn tweede halve finale op rij van het European Championship. In 2024 was James Wade te sterk voor hem. Daarom was hij erop gebrand om dit jaar wel de finale te bereiken.

Sterke start

De Nederlanders begonnen beiden sterk aan de partij. Van Veen opende met een knappe 125-finish via bull, single bull, bull. Van Gerwen sloeg echter gelijk terug en pakte de volgende leg via dubbel 3. Het was nek aan nek, en uiteindelijk ging de Brabander met een 3-2 voorsprong de eerste pauze in.

Maar na de pauze was het Van Gerwen die het voortouw nam. Hij pakte met een 89-finish zijn leg om op een 4-2 voorsprong te komen. De huidige nummer van de wereld maakte het Van Veen erg lastig, en breidde zijn voorsprong uit tot 6-3.

Van Veen bleek echter strijdbaar, en brak via dubbel 16 door de leg van zijn landgenoot, en verkleinde de achterstand tot 6-4 bij het ingaan van de tweede pauze.

Nipte voorsprong

En Van Gerwen kwam ook sterk uit de tweede pauze. Hij pakte een 7-5 voorsprong, maar toen trok Van Veen uit het niets weer de stand gelijk. Toch was het de Brabander die met een nipte 8-7 voorsprong de derde pauze in ging.

Van Gerwen had vervolgens twee grote kansen om op een 9-7 voorsprong te komen. Dit lukte hem echter niet. Het was Van Veen die profiteerde van missers van zijn tegenstander, en op een 9-8 voorsprong kwam.

Eerste majorfinale voor Van Veen

De spanning was om te snijden, want Van Veen ging met een 10-9 voorsprong de twintigste leg in. Uiteindelijk bleef de 23-jarige darter koelbloedig, en pakte ook de laatste leg. Hierdoor staat The Giant voor het eerst in de finale van het EK darts. Wat deze prestatie extra knap maakt, is dat Van Veen met een opvallende blessure speelde. De 23-jarige darter had namelijk vervelende wonden op zijn handen, precies op de plekken waar hij zijn pijlen vasthoudt.

Zinderend duel Noppert

Na de overwinning van Van Veen was het de beurt aan Noppert om als tweede Nederlander de finale te bereiken. Hij begon echter belabberd aan zijn duel tegen Humphries. De Brit ging namelijk met een 5-0 voorsprong de rust in.

Het leek er dus op dat Noppert een kansloze halve finale zou beleven, maar niets was minder waar. Want De Nederlander knokte zich totaal terug en kwam zelfs op een 8-7 voorsprong.

Toch een nederlaag

Helaas voor Noppert wist hij hierna geen leg meer na zich toe te trekken. Het was Humphries die zichzelf ook weer herstelde, en er uiteindelijk met de winst vandoor ging: 11-8.

Hierdoor moet Gian van Veen het opnemen tegen Humphries in de finale. Gaat de 23-jarige Nederlander zijn eerste majortitel pakken?