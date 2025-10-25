Topdarter Luke Littler (18) had bij het EK darts in Duitsland de kans om nummer 1 van de wereld te worden. De regerend wereldampioen struikelde echter zaterdagavond in de achtste finale over veteraan James Wade.

Wade won met 10-7. Beide mannen hadden een gemiddelde van 97,75, wat voor The Machine een heel normaal moyenne is, maar voor Luke the Nuke een tikje aan de lage kant. Wade had een uitgooipercentage van 45 procent, Littler van 33 procent.

PDC Order of Merit

Het gevolg is niet alleen dat Littler geen Europees kampioen wordt, maar ook dat hij de nummer 2 blijft op de ranglijst PDC Order of Merit. Hij had de kans om nummer 1 Luke Humphries voorbij te streven, afhankelijk van het resultaat van Cool Hand Luke. Ook blijft het EK darts een van de weinige grote toernooien die Littler nog niet heeft gewonnen.

The Machine

Wade vierde zijn zege met een klein dansje en juichende bewegingen richting het publiek. Littler wist niet hoe snel hij van het podium af moest stormen.

"Dit is een man die gedart heeft in het tijdperk van Phil Taylor en toen was hij altijd de bok. Daarna Michael van Gerwen. Deze man had veel meer kunnen winnen als hij niet ook nu de Lukes tegen was gekomen", zei Viaplay-presentator Koert Westerman.

'Gek toernooi'

"Elke keer als de grote favorieten uit een toernooi lagen, dan won Wade het", voegde analist Vincent van der Voort toe. "Ook scorend heeft hij een inhaalslag gemaakt en hoort hij nu bij de beteren."

Westerman zei: "Het EK in Dortmund is een soort spooktoernooi geworden. Wat een gek toernooi. Littler eruit. Ritchie Edhouse vorig jaar de kampioen en Jermaine Wattimena in de finale."

Pestkop

Wade zei na afloop tegen Viaplay dat hij geen 'gameplan' of iets dergelijks had. "Tactiek? Nee joh. Gewoon goed darts spelen", zei hij droog.

WADE KNOCKS LITTLER OUT!! ⚙️



James Wade's first win over Luke Littler as he sends the World Champion packing and reaches the Quarter-Finals.



📺 https://t.co/Y03KoHflpK#ECDarts pic.twitter.com/c3sdfJMha5 — PDC Darts (@OfficialPDC) October 25, 2025

"Ze kijken altijd een beetje geïrriteerd als een man van 42 jaar ze van het bord gooit", zei Wade vol bravoure. "Zo simpel is het. Ik stond op tegen hem en dat vond hij maar niks. Hij is eraan gewend om een pestkop te zijn, maar tegen mij lukt het niet. Maar is hij een van de beste darters tegen wie ik ooit heb gespeeld. Oh, dat zeker."